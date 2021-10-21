Son dakika haber | Bakan Akar'dan Yunan mevkidaşına Ankara daveti

ANKARA (DHA) - Bakan Akar'dan Yunan mevkidaşına Ankara daveti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ve İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ile ayrı ayrı görüştü. Akar, Yunan mevkidaşına Türkiye ve Yunanistan arasında güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesinde Ankara'da yapılması toplantı için Yunan heyetin beklendiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda çeşitli görüşmelerde bulundu. Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi. Savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan ikili görüşmede, Bakan Akar tarafından, Türkiye ve Yunanistan arasında güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesinde Ankara'da yapılması planlanan dördüncü toplantı için Yunan heyetin beklendiği ifade edildi.

Bakan Akar, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye- İspanya 7'nci Hükümetlerarası Zirvesi öncesinde savunma, güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konularındaki hazırlıklar ele alındı.

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Haber : BRÜKSEL,