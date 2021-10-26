Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bölgede kalıcı barış ve kapsamlı normalleşmeden yanayız

Azerbaycan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalıcı barışın sağlanması ve özlenen normalleşme yönünde ilerlenmesi için ortam bugün hiç olmadığı kadar elverişledir. Bunun için bölgedeki yeni duruma uygun hareket edilmesi gerekiyor. Biz bölgede kalıcı barış ve kapsamlı normalleşmeden yanayız" dedi.

Günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. 4,5 aylık bir aradan sonra, işgalden azad edilen Fuzuli'den sonra Zengilan'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daveti için Cumhurbaşkanı Aliyev'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekten bugün yapmış olduğumuz ziyaretlerle kısa süre içerisinde Azerbaycan'da işgalden kurtulan bölgelerin nasıl ayağa kalktığını, nasıl gerçekten süratle geliştiğini görmek her siyasetçinin karı değil. ve bu kadar kısa sürede bu yatırımları yapmak ve bu yatırımları hayata geçirmek, inanıyorum ki buralardan ayrılmış, buralardan ayrılmak zorunda bırakılmış olan Azeri kardeşlerim için buradan bir müjdeyi vermek mümkün olacak. Çünkü en kısa zamanda tekrar ayrıldıkları topraklara ben inanıyorum ki artık Azeri kardeşlerim çok daha güzel bir şekilde inşa edilen, ihya edilen bu yerlere dönme imkanını bulacaklardır" şeklinde konuştu.

"AZERBAYCAN BÖLGEYİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Şurada hemen karşımızdaki binaya bakıyoruz, hemen solumuzdaki binalara bakıyoruz kendi orijinal, kendi tarihi yapıları neyse o yapılarla inşa edilen taş yapılarla tekrar buralar çok daha güzel bir şekilde inşa ediliyor. Buraya gelmeden evvel Fuzuli'yi, bir yanda Şuşa'ya diğer yandan da güney sınırı boyunca Ağbend'e gelecekte de inşallah Nahçıvan'a bağlayacak yolların yapım çalışmalarını gördük. İşçi kardeşlerimizle bir araya geldik. Bu yollar bölgede gelişecek çok boyutlu taşımacılığın adeta köşe taşlarını oluşturuyor. Fuzuli'de de belirttiğim gibi bu kadar kısa bir sürede bölgenin imarında alınan mesafe hem Azerbaycan hem de bölgemiz için gurur aynı zamanda umut vericidir. Azerbaycan tüm dünyaya örnek verecek bir kalkınma modeliyle bu bölgeyi geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. ve burada her şeyden önce temelini attığımız az önce Sayın Başkanın da ifade ettiği gerek tüneller, gerek viyadükler gerek otoyollar buradaki canlılığın ne konumda olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Bu çabaya liderlik eden İlham kardeşimi ve emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Yüklenici firmaları tebrik ediyorum. Türkiye olarak biz de bu çabalarda üzerimize düşeni yapmaya, kardeş Azerbaycan'a tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz."

"İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le gerçekleştirilen görüşmelerde, ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomik ve ticari alandaki iş birliğimizin genişletilmesiyle enerji, ulaşım ve Karabağ'ın kalkınması ile ilgili projelerde mevcut durumu ve geleceğe dair planları da değerlendirme imkanını bulduk. Hepsinden öte Şuşa beyannamesiyle stratejik müttefiklik seviyesine taşıdığımız ilişkilerimizi nasıl daha ileriye taşıyabileceğimizi konuştuk. Tek millet iki devlet olmanın verdiği ortak şuur ve ruhla hareket ediyoruz" dedi

"KALICI BARIŞIN SAĞLANMASI VE NORMALLEŞME YÖNÜNDE İLERLENMESİ İÇİN ORTAM HİÇ OLMADIĞI KADAR ELVERİŞLEDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Azerbaycan bölgenin gerçek kapasitesinin hayata geçirilmesini engelleyen işgali şanlı zaferiyle sona erdirdi. Yıllardır uygulanmayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararını kendisi hayata geçirdi. Kalıcı barışın sağlanması ve özlenen normalleşme yönünde ilerlenmesi için ortam bugün hiç olmadığı kadar elverişledir. Bunun için bölgedeki yeni duruma uygun hareket edilmesi gerekiyor. Biz bölgede kalıcı barış ve kapsamlı normalleşmeden yanayız. Bu coğrafyadan geçecek kara ve demir yolu hatları sadece Azerbaycan ve Türkiye için değil, tüm bölge ülkeleri için ekonomik ve ticari fırsatlar doğuracaktır. Gün gelecek Zengezur'dan çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz. ve bölgenin transit lojistik merkez olma konumu perçinlenecektir. Bu gelişmeden İran, Gürcistan, Ermenistan dahil Azerbaycan'ın tüm komşuları istifade edecektir. Bu projeler dışlayıcı değil, kapsayıcıdır. Tabiatıyla bu süreçte sınırların belirlenmesi ve karşılıklı olarak tanınması zaruridir. İyi komşuluk ilişkilerinin temelini de bu anlayış oluşturmaktadır. Bu meselelerde Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını çözme yönünde samimi bir irade sergilemesi gerekiyor. Eğer Azerbaycan'la samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan'la olan ilişkilerinin de normalleşmesinin önünde bir engel kalmayacaktır. Tüm bölge için birlikte kurulacak müreffeh bir geleceği küçük hesaplara ve iç siyasete feda etmek zaman kaybı anlamına gelecektir. Dünyanın bu güzel bölgesinde barış içinde yaşanacak parlak bir gelecek pekala mümkündür. Türkiye'nin de kalıcı barışın tesisi yönünde atılacak her olumlu adımın karşılığını aynı yapıcı anlayışla vereceğinin altını bir kez daha çiziyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gösterilen misafirperverlik için Cumhurbaşkanı Aliyev'e ve Azerbaycan halkına şükranlarını sunarak konuşmasını sonlandırdı.