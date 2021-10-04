Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Polonya'da Türk iş insanlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Polonya'nın başkentinde Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Polonya'daki iş insanlarımızın çatı kuruluşu POTİAD, Türk Kültür ve Dayanışma Derneği TÜRKPOL ve Fahri Başkonsoloslarımızla Varşova'da buluştuk. Yurtdışındaki vatandaşlarımızı ve iş insanlarımızı her zaman destekliyor, onların başarılarıyla gurur duyuyoruz" dedi.