Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Polonya'da Türk iş insanlarıyla görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Polonya'da Türk iş insanlarıyla görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Polonya'da Türk iş insanlarıyla görüştü

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Polonya'nın başkentinde Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Polonya'nın başkentinde Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Polonya'daki iş insanlarımızın çatı kuruluşu POTİAD, Türk Kültür ve Dayanışma Derneği TÜRKPOL ve Fahri Başkonsoloslarımızla Varşova'da buluştuk. Yurtdışındaki vatandaşlarımızı ve iş insanlarımızı her zaman destekliyor, onların başarılarıyla gurur duyuyoruz" dedi.


Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Polonya'da Türk iş insanlarıyla görüştü

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Polonya'da Türk iş insanlarıyla görüştü

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Polonya'da Türk iş insanlarıyla görüştü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin
Spor Güzel Sözler Hakan Binbaşgil Oğuzhan Özyakup Marcao Hava Durumu
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Yemek Tarifleri Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Polonya'da Türk iş insanlarıyla görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 18:09:55. #1.11#