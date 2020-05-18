Dünya sıralamasına Türk üniversitesi girdi
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Dünya sıralamasına Türk üniversitesi girdi

İstanbul Aydın Üniversitesi, URAP tarafından gerçekleştirilen "2019-2020 Dünya Alan Sıralaması"nın 'Eğitim' kategorisinde Türkiye'deki üniversiteler arasında ikinci, dünya üniversiteleri arasında ise 255'inci olduklarını duyurdu.

Dünya sıralamasına Türk üniversitesi girdi
18.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:38
İstanbul Aydın Üniversitesi, URAP tarafından gerçekleştirilen "2019-2020 Dünya Alan Sıralaması"nın 'Eğitim' kategorisinde Türkiye'deki üniversiteler arasında ikinci, dünya üniversiteleri arasında ise 255'inci olduklarını duyurdu.

Türkiye'nin en büyük vakıf üniversitelerinden biri olan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), dünya üniversitelerini bilim alanlarına göre sıralayan 8 kurumdan biri olan URAP'ın (University Ranking by Academic Performance) gerçekleştirdiği ve 100 ülkeden 2 bin 500 üniversitenin değerlendirildiği "2019-2020 Dünya Alan Sıralaması"nın "Eğitim" kategorisinde büyük başarı elde ettiklerini açıkladı.  İAÜ, söz konusu kategoride Türkiye'deki üniversiteler arasında ikinci, dünya üniversiteleri arasında ise 255'inci olduğu bilgisini paylaştı.

DAHA ÜST SIRALAR GELEBİLİR

İstanbul Aydın Üniversitesi konuyla ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı;

"İAÜ ayrıca, Astronomi ve Astrofizik, Film ve Dijital Medya, Uluslararası İlişkiler, Gazetecilik, Dil İletişim ve Kültür, Sosyoloji ile Yaratıcı Sanatlar ve Yazı Çalışmaları olmak üzere yedi bilim alanında da sıralamaya girme kriteri olarak açıklanan eşik değerlerinin çok az dışında kalarak, gelecek yıllarda daha üst sıralarda yer alabilme potansiyeline sahip olduğunun sinyalini verdi. Bu verilere göre İAÜ, sıralamaya girilen alan sayısına göre Türkiye'deki üniversiteler arasında 30'uncu, vakıf üniversiteleri arasında ise 7'nci olurken, eşik değerlerin çok az altında kalınarak gelecekte sıralamaya girme potansiyeli gösterilen alanların da katılmasıyla İAÜ, Türkiye genel sıralamasında 27'nci, vakıf üniversiteleri arasında ise 4'üncü sıraya yerleşti."

URAP'ın alan sıralamasındaki 61 alanın 20'sinde Çin ve 20'sinde de ABD üniversiteleri dünya birincisi oldu. Türkiye, alan sıralamasında yer alan 37 üniversitesi ile dünya alan sıralamasına girebilen üniversite sayısında ülkeler arasında 18'inci sırada yer aldı.

SIRALAMA NASIL YAPILIYOR?

URAP 2019-2020 Dünya Alan Sıralaması'nda, toplam 61 farklı bilim alanında 2 bin 500 üniversiteyi değerlendiriyor. Türkiye'den 36 kategoride 37 üniversitenin yer aldığı sıralamanın dünya çapındaki zirvesinde ise ABD'den Harvard Üniversitesi yer alıyor. URAP, sıralamalarında, makale ve atıf konusunda en güvenilir kaynaklardan biri olan  InCites verileri kullanıyor. Anket ve benzeri yöntemlerle elde edilen veriler değerlendirmeye alınmıyor. URAP alan sıralamalarında, son beş yılın akademik performansı değerlendiriliyor. Üniversitelerin; makale, toplam doküman ve atıflarının, ilgili alan içindeki etkisi ile uluslararası iş birliği oranı, URAP alan sıralamasında kullanılan ölçütler olarak öne çıkıyor. URAP alan sıralamasında yazar sayısı 1000 ve daha fazla olan makaleler değerlendirmeye alınmıyor. Dünya sıralamasında, makale ve atıf puanları hesaplanırken sadece etki değeri yüksek yüzde 75'lik dilime giren dergilerdeki makaleler dikkate alınıyor.

"HEDEFİMİZE GİDEREK YAKLAŞIYORUZ"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın şunları söyledi: "Bizim kuruluşumuzdan beri her fırsatta dile getirdiğimiz bir hedefimiz vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını kutladığı 2023 yılında Türkiye'nin en iyi ilk beş, dünyanın ise en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer almayı hedefliyorduk. Bunu dillendirdiğimizde de zaman zaman müstehzi geri dönüşler alıyorduk. Bugün bu hedefimizin ne kadar gerçekçi olduğu ve hedefimize ne kadar yaklaştığımızı resmi verilerle de görüyoruz. Türkiye'nin en büyük vakıf üniversitelerinden biri olan İstanbul Aydın Üniversitesi, başarılarına her gün bir yenisini daha ekleyerek hedefine ulaşacak. Bilgiyi ürüne dönüştürüp kendi toprağı ve toplumuyla özümseterek ekonomiye katma değer sağlamaya devam edecek, Ulu Önder Atatürk'ün 'en hakiki mürşit' olarak gösterdiği bilime küresel çapta katkı sunmayı sürdüreceğiz."

URAP NEDİR?

URAP hakkında ise şu bilgilere yer verildi;

"Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan ve dünya üniversitelerini bilim alanlarına göre sıralayan 8 kurumdan biri olan URAP (University Ranking by Academic Performance); kar amacı gütmeyen, Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarını yapmayı toplumsal hizmet olarak gören bir kurumdur. URAP Laboratuvarı'nda çalışan ekip üyeleri; diğer görevlerinin yanı sıra, üniversite sıralama çalışmalarına gönüllü olarak katkı yapmaktadır. URAP, makale, atıf, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın, toplam atıf etkisi ve uluslararası iş birliği gibi göstergelerdeki performansları değerlendirerek 2010'dan beri sıralamalar yayınlamakta olup, diğer büyük sıralama sistemlerinden sayıca daha fazla kurumu kapsamaktadır."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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