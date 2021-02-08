Dünya Sigarayı Bırakma Günü
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Dünya Sigarayı Bırakma Günü

08.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:21
Dünya Sigarayı Bırakma Günü

Yeşilay Hakkari Şubesi Başkanı Şemsettin Uçar, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeşilay Hakkari Şubesi Başkanı Şemsettin Uçar, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uçar, mesajında, sigaranın solunum yolunu tahrip ederek yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma riskini artırdığını ve tedavi şansını düşürdüğünü belirtti.

Sigarayı bırakmanın koronavirüs döneminde daha da önem kazandığına vurgu yapan Uçar, şunları kaydetti:

'Yeşilay 100 yılı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadelesine devam ediyor. Yeşilay olarak 5 farklı bağımlılık türüyle mücadele ediyoruz ve tütün bağımlılığı ile ilgili çalışmalarımız da tüm faaliyetlerimiz içinde önemli bir yer tutuyor. Özellikle koronavirüsün bir yıla yakın süredir hayatımızı etkilediği bu dönemde, akciğerlerimizin sağlığının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladık. Bu nedenle sigarayla mücadele edilmesi ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakması büyük önem taşıyor. Yeşilay olarak 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'nde herkese sigarayı bırakma çağrısı yapıyor ve sağlıklı bir yaşama ilk adımı atmaları için davette bulunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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