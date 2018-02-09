Dünya Sigarayı Bırakma Günü

Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu, "Sigarayı bırakmak için 9 Şubat bir dönüm noktası olsun." dedi.

Günlüoğlu, yaptığı açıklamada, tütün kullanımından kaynaklanan hastalıklar sebebiyle her yıl 6 milyon insanın hayatını kaybettiğini belirtti.

Fiziksel, sosyal ve ekonomik bakımdan yıkıcı sonuçlara yol açan ciddi bir bağımlılık olan sigaradan kurtulmanın mümkün olduğunu dile getiren Günlüoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde her yıl 100 bini aşkın insanımızı sigaradan dolayı kaybediyoruz. Bunun yanında pasif etkilenmeden doğan hastalıklar ve zararlar da ayrıca bir acı tablo. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımı aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini de olumsuz yönde etkileyen bir bağımlılık. Sigara size ve sevdiklerinize zarar veriyor.

9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü, bu anlamda fırsat. Sigarayı bırakmak için 9 Şubat bir dönüm noktası olsun. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet rica ediyoruz. Kullananların bırakmasını, kullanmayanların da daha bilinçli olarak kendileri ve sevdikleri için model olmasını, çevreye karşı da uyarıcı olmasını istiyoruz."