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Dünya Shokotan Şampiyonası İstanbul'da başladı

AA / Abdullah Tevge - Haberler | Spor
Dünya Shokotan Şampiyonası İstanbul'da başladı

11. Dünya Shokotan Şampiyonası, minik karatecilerin müsabakalarıyla İstanbul'da başladı.

İSTANBUL (AA) - 11. Dünya Shokotan Şampiyonası, minik karatecilerin müsabakalarıyla İstanbul'da başladı.

Bir otelde düzenlenen şampiyonada müsabakaların kıran kırana geçtiğini belirten Dünya Shokotan Federasyonu Genel Sekreteri Ercüment Taşdemir, "Yaklaşık 40 ülke ve 2 bin sporcu katıldı. Pandemiden dolayı uzun bir aradan sonra yapılan ilk şampiyona diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Shokotanın, karatenin en çok sporcuya sahip alt stili olduğunu vurgulayan Taşdemir, yarın 21 yaş altı ile ümitler müsabakalarının olacağını, 7 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek gençler ve büyükler müsabakalarıyla da organizasyonun tamamlanacağını söyledi.

AA / Abdullah Tevge - Spor Haberleri
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