Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Ulusoy'dan strese karşı nefes önerisi

05.12.2019 12:19 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:20

DÜNYA Serbest Dalış Şampiyonu Cenk Devrim Ulusoy, günümüzün en büyük sorunlarından stres ve öfke ile baş etmek için, nefesi doğru kullanmak gerektiğini söyledi.

Tek nefesle denizin metrelerce dibine dalarak Türkiye ve dünyada birçok rekora imza atan Cenk Devrim Ulusoy, Avcılar Belediyesi'ndeki büro çalışanlarına 4 hafta sürecek stres yönetimi, konsantrasyon, panik atak, odaklanma, diyafram kullanımı ve sağlıklı yaşam dersleri veriyor. Haftada 2 gün verilen eğitimlerde çalışanlara doğru nefes alıp-verme tekniklerini anlatan Ulusoy, insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için farkında olmadan nefes alıp verdiklerini, hatırlattı. Kişilerin doğru tekniklerle nefes alamamalarının çeşitli sorunlara yol açtığını belirten Ulusoy, DHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sistem bizi dört temel elementten; yani bütünlüğümüz olan topraktan, vücudumuzun yüzde 70'ini oluşturan sudan, havadan ve ateşten yani oksijenden yoksun bırakıyor. Bunları kullanamıyoruz. Çağın en sıkıntılı noktası, metropol yaşamının olmazsa olmazı; stres. Bu çalışma ile stresi ortadan kaldırmayı, nefesin ne olduğunu ve farkındalılığının nasıl olacağını anlatıyor. Öfke kontrol edilmesi gereken bir nokta. Öfkeyi kendimizde bir fay hattı olarak düşünürseniz bu hat, stres nedeniyle olumsuz enerjiyi yavaş yavaş topluyor. Olumsuz bu enerji bir yerde kırılma patlama yapıyor. Buna öfke diyoruz. Öfke fiziksel eyleme dönüştüğünde bize ve çevremize zarar verebiliyor. Bu nedenle olumsuz enerjiyi dışarı çıkarmamız gerekiyor. Bu nefes çalışması ile mümkün. Nefesi doğru kullandığımızda öfke dediğimiz anı da minimuma indiriyor."

Kaynak: DHA