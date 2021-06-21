Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Koçak, Short Track Milli Takımı'yla motivasyon seminerinde buluştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Koçak, Short Track Milli Takımı'yla motivasyon seminerinde buluştu Açıklaması

Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Koçak, Short Track Milli Takımı'yla motivasyon seminerinde buluştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Spor

Marmara Depremi'nin ardından 3 gün göçük altında kalarak iki bacağını kaybeden Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Ufuk Koçak, Kocaeli'de düzenlenen "Short Track Milli Takım ve Sporcu Gelişim Kampı"nda sporcularla bir araya geldi.

Marmara Depremi'nin ardından 3 gün göçük altında kalarak iki bacağını kaybeden Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Ufuk Koçak, Kocaeli'de düzenlenen "Short Track Milli Takım ve Sporcu Gelişim Kampı"nda sporcularla bir araya geldi.

Koçak, İzmit ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Kişisel Gelişim, Farkındalık ve Motivasyon Semineri"nde enkaz altında aldığı tozlu nefesten, kendisini dünya rekorlarına ulaştıran başarı hikayesini sporcularla paylaştı.

Depremin ardından yaşama ümidini kaybetmediğini dile getiren Koçak, "Ayaklarım kesilmiş, yatakta sırt üstü yatıyorum ama gözlerim kapalı harmandalı oynuyorum. Çünkü bir işi başarmadan önce mutlaka ve mutlaka içinizde başarmanız gerekir." diye konuştu.

"Her şey hayal etmekle başlar." diyen Koçak, "Hayallerinizde olimpiyat şampiyonluğu olmalı. Gözlerinizi kapatacaksınız, olimpiyat madalyasını alırken kalabalıktaki insanların size nasıl baktığını, o gururu, uçağa binip bu topraklara geldiğinizde nasıl onurlanacağınızı hayal edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Sporcuların sorularını da yanıtlayan Koçak, korkuları olup olmadığına ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"Korkmak çok doğal bir olgudur. Korktuğunuz halde bir şeyi yapmaya cesaret etmelisiniz, ben öyle yaptım. Yükseklik korkumu, daha yüksek kaya tırmanışı yaparak aştım. Korkuyu insan kendisi yaratır. Ben de korkuyorum. Mesele o cesareti gösterebilmek. Benim mottom, 'Hayat, onu yaşamayı bilen cesur insanlarındır.' Cesur olmanız gerekiyor ki hayatın her zorluğunun üstesinden gelebilesiniz."

"Gelecek yıl mayısta Everest'in tepesine Türk bayrağını dikeceğim"

???????

Ufuk Koçak, tırmanış hikayesinden de bahsederek, şunları kaydetti:

"Tırmanmaya çalıştığım dağ, aynı yükseklikte, hiç değişmedi. Benim için devasa bir dağ, ilk çıktığımda olmadı, ikinci çıktığımda merdiven tırmanır gibi çıktım. Pandemi olmasaydı mayısta Everest'e tırmanacaktım, Everest Dağı hedefim vardı. Ağustosta Klimanjero, mayısta da Everest'e gidiyordum. Everest'e çıkacağım, dünyanın en yüksek noktası. Mesele rakamlarda değil, mesele içinde bulunduğunuz koşullarda dışarı doğru çıkabilmekte, onu yenebilmek için çaba sarf etmekte. Ortalık biraz düzelince antrenmanlara başlayacağım, muhtemelen gelecek yıl mayısta Everest'in tepesine Türk bayrağını dikeceğim."

Seminerin ardından sporcuların yoğun ilgisiyle karşılaşan Koçak, onlarla fotoğraf çektirdi.

Kamp müdürü Yasin Okan, Koçak'a milli takım tişörtü hediye etti.

Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Koçak, Short Track Milli Takımı'yla motivasyon seminerinde buluştu Açıklaması
Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Koçak, Short Track Milli Takımı'yla motivasyon seminerinde buluştu Açıklaması
Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Koçak, Short Track Milli Takımı'yla motivasyon seminerinde buluştu Açıklaması
Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Koçak, Short Track Milli Takımı'yla motivasyon seminerinde buluştu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Ataizi Demet Özdemir Rafet El Roman Farah Zeynep Abdullah
Spor Aytaç Kara Mert Müldür Burak Yılmaz Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Koçak, Short Track Milli Takımı'yla motivasyon seminerinde buluştu Açıklaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.06.2021 11:40:59. #1.13#

title