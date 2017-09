Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD) Sepsis Eğitmeni Doç. Dr. Namigar Turgut, halk arasında "kan zehirlenmesi" olarak bilinen sepsis hastalığında tedavi geciktikçe ölüm oranının arttığını belirterek, "Sepsis acil tedavi gerektiren bir hastalık." dedi.



Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, 13 Eylül Dünya Sepsis Günü kapsamında hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde konferans düzenledi.



Konferansta konuşan TYBD Sepsis Eğitmeni Doç. Dr. Turgut, 2014 yılından beri hastalığa karşı farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapıldığını belirterek, tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulanma aşamasında olduğunu söyledi.



Sepsisin dünya genelinde her yıl 30 milyonu aşkın kişiyi etkilediğini ve yıllık görülme sıklığının yüzde 8 ila 13 oranında artış gösterdiğini aktaran Turgut, "Sepsis, enfeksiyona karşı bireyin anormal yanıtı ve en az bir organda yetmezlik demektir. HIV, kanser, stroke gibi hastalıklar bizi çok ürküten ve gözümüzde büyüyen hastalıklar ama baktığımız zaman sepsis bunlardan daha önemli bir hastalık." değerlendirmesini yaptı.



"En ölümcül hastalık sepsis"



Doç. Dr. Turgut, sepsisin çok sık karşılaşılan bir hastalık olmasına rağmen az araştırıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Ar-Ge çalışmalarında en az araştırılan ve yatırım yapılan hastalık olmuş. Belki bu yeterince tanınmadığı için de olabilir. Sepsis tanı koymakta geciktiğimiz bir hastalık olduğu için tedavi giderlerini artırmaktadır. Sepsis görmezden geldiğimiz ama en sık görülen ve tedavi maliyeti en pahalı olan hastalıktır. Sepsisi diğer hastalıklardan ayıran en önemli özelliği, yeniden hastaneye yatış oranını en yüksek hastalık olması."



Taburcu olduktan sonra tekrar hastaneye yatan sepsis hastalarının yüzde 27'sinin otuz gün, geri kalanının yüzde 41'inin 3 ay ve diğer hastaların yüzde 63'ünün bir yıl içerisinde hayatını kaybettiğini dile getiren Turgut, sepsis hastalığını taşıyan hastaların tümünün yıllık sağ kalım oranının yüzde 21 olduğunu kaydetti.



"Her saat başı hastanın ölüm riski artıyor"



Sepsis tedavisinde zamanlamanın önemine işaret eden Turgut, her saat başı hastanın ölüm riskinin arttığını, antibiyotik tedavisinin saatlik gecikmesi sonucu yaşam şansının yüzde 7,6 oranında azaldığını ifade etti.



Hastalıkta erken tanı ve farkındalığın önemine vurgu yapan Turgut, "Eğer tanıyı koyarsanız ve ilk saat içerisinde de tedaviyi planlamaya başlarsanız yüzde 20'lerde bir mortalite (kaba ölüm hızı) olmaz. 6 saati geçirip tanıyı koymadınız ve tedavide geciktiniz, bu durumda mortalite artık yüzde 70'lere çıkıyor. Her saat başı mortalite çıkıyor. Sepsiste tedavi geciktikçe ölüm oranı artıyor. Sepsis acil tedavi gerektiren bir hastalık." şeklinde konuştu.