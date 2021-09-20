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Dünya Sepsis Farkındalık Toplantısı PAÜ Hastanesinde Yapıldı

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Dünya Sepsis Farkındalık Toplantısı PAÜ Hastanesinde Yapıldı

Farklı branşlardan yaklaşık 60 kişinin katıldığı toplantıda Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Hülya Sungurtekin, Araştırma görevlileri Uzm. Dr. Metin Kılınç ve Uzm. Dr. Fatih Sargın tarafından katılımcılara sepsisin tarihçesi, güncel tanı ve tedavisi hakkında bilgi verildi.

Farklı branşlardan yaklaşık 60 kişinin katıldığı toplantıda Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Hülya Sungurtekin, Araştırma görevlileri Uzm. Dr. Metin Kılınç ve Uzm. Dr. Fatih Sargın tarafından katılımcılara sepsisin tarihçesi, güncel tanı ve tedavisi hakkında bilgi verildi. Sepsis farkındalığının artırılması, tanıda gecikmelerin önlenmesi ve optimal tedavinin eksiksiz olarak sağlanması için dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulandı.

Toplantı sonrasında Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel pandemi dönemi başlangıcından itibaren hastanemiz aşı ve COVİD alanlarında görev alan Anestezi ve Beyin Cerrahisi hekimlerimize teşekkür ederek belgelerini verdi.

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Haber: Dünya Sepsis Farkındalık Toplantısı PAÜ Hastanesinde Yapıldı - Haberler
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