Dünya Sektörler Arası İş Birliği Forumu Ankara'da başladı

Afrika'nın 41 ülkesinden 300'ün üzerinde ithalatçı firmanın yetkilisini Türkiye'deki üreticilerle buluşturan "WCI Forum-Dünya Sektörler Arası İş Birliği Forumu 2021" başladı.

Bosphorus Expo'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Hilton Garden Inn Otel'deki forum kapsamında 2 gün boyunca Afrikalı alıcılar ve Türkiye'den üreticiler arasında B2B görüşmeler yapılacak.

Foruma, Afrika'nın 41 ülkesinden 300'ün üzerinde ithalatçı ve Türkiye'den 40'ı aşkın sektörden üretici katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Global Üst Kurul Başkanı Fatih Mehmet Keçebir, Afrika'da Etiyopya, Cibuti, Kenya, Tanzanya, Zambiya, Güney Afrika, Çad, Sudan, Nijer, Nijerya, Senegal ve Moritanya olmak üzere 12 ülkede hizmet verdiklerini belirtti.

Keçebir, "Türkiye'deki üreticilerin üretim gücünün ve kalitesinin doğru fiyat ve doğru stratejiyle Afrika'daki doğru adreslerle buluşmasını sağlayarak, Afrika'daki alıcılarla Türkiye'deki üreticiler arasında doğru, sağlam köprüler inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Türkiye, Afrika için çok şey yapabilir"

Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Deryal da Türkiye için Afrika'nın önemine dikkati çekerek, 21'inci yüzyılın iki yükselen değerinin Asya ve Afrika olacağına inandığını belirtti.

Deryal, "Türkiye, jeopolitik olarak elde ettiği birçok alandaki bilgi birikimi ve tecrübesiyle Afrika için çok şey yapabilir. Afrika için de Türkiye farklı pazarlara ya da alanlara bir sıçrama tahtası olabilir. Çok rahatlıkla ifade edebilirim ki daha gidilecek çok yolumuz var. Birlikte yapabileceğimiz geliştirebileceğimiz çok iş var." değerlendirmesinde bulundu.

WCI Forum İcra Kurulu Başkanı Utku Bengisu da Afrika'daki yeni nesil girişimcilerin Türkiye ile ticari ilişkileri geliştirmeyi ilke edindiklerini belirterek, Türkiye'nin, Afrika'daki girişimcilerin aradıkları her çeşit ürünü bulabilecekleri bir ülke olduğunu ifade etti.

Bengisu, Afrika'nın 1,3 milyarlık nüfusunun yüzde 70'inin 18-35 yaş arasında olduğunu, kıtada her yıl 1 trilyon dolarlık ithalat yapıldığını ve 2050'de nüfusun yüzde 50'sinin 25 yaş altı olmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya