"Dünya Sektörler Arası İş Birliği Forumu" 24-25 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ticaretinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında 24-25 Mart'ta "WCI Forum - Dünya Sektörler Arası İş Birliği Forumu" gerçekleştirilecek.

Bosphorus Expo'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Hilton Garden Inn Otel'de gerçekleştirilecek Forum, "Gelecek Afrika'da" sloganıyla başlayacak.

Forum, Afrika'nın 41 farklı ülkesinden 300'ün üzerinde ithalatçı firma yetkililerini Türkiye'deki üreticilerle buluşturacak.

Forum kapsamında aralarında Çad Ticaret Odası Başkanı, Kenya Ticaret Odası Başkanı, Etiyopya Müteahhitler Birliği Başkanı, Kenya, Etiyopya, Cibuti, Somali, Angola, Sierra Leone ve Cezayir büyükelçilerinin de bulunacağı heyetteki Afrikalı alıcılar, Türkiye'deki üreticilerle 2 gün boyunca yüz yüze görüşecek.

Foruma yapı, inşaat, madencilik, elektrik, enerji, gıda, tarım ve hayvancılık, mobilya, dekorasyon, ev tekstili, tekstil, deri ayakkabı aksesuar, makina ve otomasyon, otomotiv, ağır taşıtlar ve ekipmanlar, sağlık ve medikal, ev gereçleri züccaciye, otel ve restoran donanımları, hızlı tüketim, elektronik ve hizmet sektörleri başta olmak üzere 41 ayrı sektörden ithalatçılar katılım sağlayacak.

"Afrika'daki talebin, Türkiye'deki şirketlerin radarına girmesini hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bosphorus Expo ve Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu, Forum ile Türkiye'de üretilen ürünleri Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ve Güney Amerika'da pazarlamayı, satışını kolaylaştırmayı ve ilgili ülkelerde faaliyette bulunan dış ticaret şirketlerinin, ithalatçıların ve alıcıların firmalarla ilişki kurmalarını sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Bengisu, Türkiye'nin Afrika'da diğer ülkelere göre çok daha adaletli bir ticaret vadettiğini ve daha avantajlı olduğunu belirterek, "Tüm dünyanın ekonomik olarak feraha çıkış bileti, ticari çıkış kapısı, tünelin ucundaki ışık olarak gördüğü Afrika'da oluşan talebin, Türkiye'deki kurumsal ve büyük ölçekli şirketlerin radarına girmesini sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güçlü, büyük, kurumsal alıcılar için Türkiye'nin, kaliteli ve esnek üretim sistemleriyle büyük ölçekli projelerin, büyük marjlı ihracat çalışmalarının dünyadaki en önemli merkezi ve en doğru partneri konumunda bulunduğuna dikkati çeken Bengisu, büyüyen ve gelişen yeni Afrikalı tüccarlar için Türkiye'deki KOBİ'lerin varlığının altın değerinde olduğunun altını çizdi. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya