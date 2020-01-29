Dünya sanatı Şubat'ta Maltepe'de buluşacak

29.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:30

Avusturya ve Türkiye'den 22 sanatçının eserlerinden oluşan "Viyana-İstanbul Kültür Sanat Buluşması"isimli sergi, Viyana'nın ardından Maltepe'de ziyaretçilerine kapılarını açacak. Maltepe Belediyesi ve İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşeliği iş birliği ile düzenlenecek "İran Kültür Haftası", Türkiye ve İran arasındaki kültürel-sosyal ilişkilerin gelişmesine katkı sunacak. Son dönemdeki yükselişiyle dikkat çeken İran sinemasından iki film gösterime girecek. "İran El Sanatları Sergisi" açılışı, İranlı sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek.

EFSANE İSİMLER TİYATRO SAHNESİNDE

Maltepeli sanatseverler şubat ayında ayrıca tiyatroya da doyacak. Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu, Marilyn Monroe, Virginia Woolf, Edith Piaf ve Frida Kahlo'yu, "Dali'nin Kadınları" isimli oyunuyla aynı sahnede buluşturacak. Oyunda efsane isimlere Hatice Aslan, Devrim Nas, Hande Soral, Gülin İyigün ve Açelya Devrim Yılhan hayat verecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları "Uzlaşma" , Maltepe Belediye Tiyatrosu "Memurin Faslı", "Deli", Sarıyer Belediye Tiyatrosu "Çırçır Sefası" isimli oyunlarıyla tiyatro izleyicisiyle buluşacak.

BÜYÜK USTA YAŞAR KEMAL ANILACAK

Edebiyatın büyük ustası Yaşar Kemal beşinci ölüm yıldönümünde "Binbir Çiçekli Bahçe" isimli programla anılacak. Yönetmen Emin Alper'in, ulusal ve uluslararası birçok festivallerden ödüllerle dönen filmi "Kız Kardeşler" sinemaseverlerin karşısına çıkacak. "Kozmik Resim" akımının öncüsü olarak bilinen Yüksel Aydın, "Zaman Tabletleri" sergisini sanatseverlerin beğenisine sunacak. 30 yıl boyunca dünyanın farklı şehirlerinde yolculuk yapan fotoğraf sanatçısı Bülent Selçuk'un, "Şehirler, İnsanlar, Doğa, Mimari" isimli sergisi sanatseverlere kapılarını açacak. Firuzan Başbahçıvan "Sevdalı Renklerin Ahengi" isimli filografi, Gönül Mazlumoğlu "Geçmişten Günümüze" adını taşıyan nakış sergisiyle izleyicilere farklı ve özgün çalışmalar sunacak.

EZGİNİN GÜNLÜĞÜ'NDEN SEVGİLİLER GÜNÜ KONSERİ

Türkiye'nin köklü ve özgün müzik gruplarından "Ezginin Günlüğü", Sevgililer Günü'nde en güzel şarkılarıyla sahne alacak. Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, "Aşk'lı Şarkılarla Aşkın Dansı" isimli konseriyle unutulmaz bir müzik ve dans şölenine imza atacak. Sunuculuğunu Serkan Boran'ın üstleneceği "Bir Tel Bir Nefes" isimli konserde Türk Halk Müziği'nin sevilen isimleri Burhan Yıldız, Hüseyin Karakuş ve Hüseyin Ay, türkülerle dolu bir gece yaşatacak. "DNB Dünya & Etnik Müzikler Korosu", dünya ve etnik müziklerden örnekler sunacak. Müziğin unutulmaz kardeşleri Rana ve Selçuk Alagöz bu özel gecede konuk olarak sahne alacak. Genç kuşağın başarılı müzisyenlerinden Bogatay Köprülü piyano resitaliyle sevilen eserlere yer verecek.

ÇOCUK ŞENLİĞİ DEVAM EDİYOR

Binlerce çocuğun konuk edildiği "Sömestir Çocuk Şenliği"nde Uygur Çocuk Tiyatrosu "Burnunu Kaybeden Palyaço", Mavi Kumpanya "Baloncu Bobo", Sarıyer Belediye Tiyatrosu "Esrarengiz Müzik Kutusu" isimli oyunlarıyla sahne alacak. Makinist Gösteri Sanatları, dünyaca ünlü çocuk masalı "Hansel ve Gretel" i minikler ile buluşturacak. Eti Çocuk Tiyatrosu "Heidi" isimli oyunu ile minikseverlerin karşısına çıkacak. Tiyatro Yeniden "Dünyayı Kurtaran Çocuk", Mavi Kumpanya "Nasrettin Hoca Fıkralarıyla Aramızda", Maltepe Belediye Tiyatrosu "Güneş Kasabası Sirki", Tiyatro Labirent "Deniz Kabuğu Adası" isimli oyunlarıyla minikleri tiyatro yolculuğuna çıkaracak. "Kayıp Prenses" isimli çocuk filmi minikler için beyaz perdeye yansıyacak.

Kaynak: Bültenler