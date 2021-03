Dünya şampiyonunun oğlu babasının izinden gidiyor

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 1 buçuk yaşındaki oğlunun motosiklet kullandığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. Video, kısa sürede büyük beğeni kazandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve Dünya Süpersport Şampiyonası'nda toplamda 5 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 1 buçuk yaşındaki oğlu Zayn'ın motosiklet kullandığı anların videosunu paylaştı. Kenan Sofuoğlu'na ait Akyazı ilçesinde bulunan pistte çekilen görüntü kısa sürede büyük beğeni kazandı. Kenan Sofuoğlu'nun "Still not 2 years old (Henüz iki yaşında değil)" ifadeleri ile paylaştığı videoda, minik Zayn'ın boyundan büyük motosikleti tek başına kullandığı ve babasının ona eşlik ettiği anlar yer alıyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı