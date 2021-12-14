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Dünya Şampiyonundan Vali Atay'a ziyaret

Dünya Şampiyonundan Vali Atay'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda rakiplerini yenerek Dünya Şampiyonu olan Sabri Kıroğlu makamında ağırlayarak tebrik etti.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda rakiplerini yenerek Dünya Şampiyonu olan Sabri Kıroğlu makamında ağırlayarak tebrik etti.

İran'da 18-25 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda tüm rakiplerini yenerek Dünya Şampiyonu olan Sabri Kıroğlu, beraberinde eşi Öznur Kıroğlu, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, Spor Şube Müdürü Gülay Ercan ile Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti.

Vali Cevdet Atay, dünya ve Avrupa şampiyonu sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kıroğlu'da teşekkür ederek bundan sonra ki hedefinin Olimpiyatlar olduğunu söyledi. Ziyaret daha sonra sohbet havasında geçti. - DÜZCE

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