Dünya şampiyonu Yiğit Yalçın Çitak'a coşkulu karşılama

Kanada'da düzenlenen Laser Radial Dünya Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yiğit Yalçın Çitak, memleketi Muğla'da coşkuyla karşılandı.

Milas-Bodrum Havalimanı'nda Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Fenerbahçe Doğuş yetkilileri, kulüp yöneticileri, ailesi ve arkadaşları tarafından karşılanan Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesinin milli sporcusu Çitak, mutluluk gözyaşı döktü.

Çitak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl üst üste mental ve fiziksel açıdan çok zorlandığını ancak çalışmalarının karşılığını aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Laser Radial Dünya Gençler Şampiyonası'nda iki kez üst üste dünya şampiyonluğunu kazandığını vurgulayan Çitak, "Türk gençleri çalışarak her şeyi başarabilir. Şimdiki en büyük hedefim, 2024 Olimpiyatları'nda derece almak. Bunun için çalışmalarımı azimle sürdüreceğim." dedi.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Akdurak ise Çitak'ın aynı sınıfta iki hafta sürede üst üste iki defa dünya şampiyonu olduğunu ifade etti.

Bunun tesadüfi bir başarı olmadığını dünyaya gösterdiğini vurgulayan Akdurak, "Bu aralar gençlik sınıflarımızla ilgili çok güzel haberler alıyoruz. Ama Yalçın'ın başarısı tüm Türkiye'yi gururlandıran bir dünya şampiyonluğu oldu. Çok gururluyuz. Yalçın hem 2020 hem de 2024 olimpiyat hedeflerimizi umutlandırdı." diye konuştu.

Kaynak: AA