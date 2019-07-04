Dünya şampiyonu yarasa adam Kemaliye'ye hayran kaldı

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen doğa sporları ve kültür festivalinde 1500 metre yükseklikteki kayalıklardan yapılan Wingsuit Exit atlayışları nefes kesti. Sporcular arasında bulunan 320 kilometre hıza çıkarak Dünya Wingsuit Ligi (WWL) şampiyonu olan Avusturyalı Sporcu Chris Byrnes ise renkli kişiliğiyle halkın büyük sevgisini kazandı. Kemaliye'ye hayran kalan sporcu, önce ilçe halkıyla halay çekti, ardından yarasa kanatları Türkçe 'Baboş' diye bağırarak kendini boşluğa bıraktı.

Bu yıl 40'ncısı düzenlenen Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin son gününde Wingsuit Exit atlayışı gerçekleştirildi. Sporcular, Kemaliye'den 2 saat yürüyerek 'Cennete açılan kapı' olarak isimlendirilen atlayış alanına tırmandı. Deniz seviyesinden 1500 metre yüksekliğindeki Eğin Gabanı Kayalıkları'na ulasan sporcular, özel yapım kıyafetlerini giyerek atlayış için hazırlandı. Yarasa adamlar, 1500 metrelik mesafede 200 kilometre hıza ulaşarak ölüme meydan okudu. Atlayıştan kısa süre sonra paraşütlerini açan sporcular, Karasu nehrine iniş yaptı.

Şenliklere bu yıl 9 Türk ve 6 yabancı olmak üzere 15 'wingsuit' ve 'base jump' sporcusu katıldı. Sporcular arasında bulunan, gökyüzünde 320 kilometre hız yaparak Dünya Wingsuit Ligi (WWL) şampiyonu olan Avusturyalı Sporcu Chris Byrnes defalarca atlayış yaptı. Sempatik tavırları ile ilçe halkının gönlünde yer eden şampiyon sporcu, önce çiftetelli oynadı, ilçe halkı ile halay çekti, ardından özel yarasa kıyafetlerini giydi. İlçeye özgü Türkçe kelimeleri de öğrenmeyi ihmal etmeyen Chris Byrnes, kayalıklardan 'Baboş' diyerek bağırarak kendini boşluğa bıraktı. 30 saniye süren uçuşun ardından Karasu Nehri Kenarı'na iniş yaptı. Dünya şampiyonu, atlayışlarıyla coşkulu kalabalığı heyecanlandırdı.



Kaynak: DHA