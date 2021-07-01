Dünya şampiyonu Toptanoğlu'ndan Başkan Demirbaş'a ziyaret
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Dünya şampiyonu Toptanoğlu'ndan Başkan Demirbaş'a ziyaret

Dünya şampiyonu Toptanoğlu'ndan Başkan Demirbaş'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Gürcistan'da düzenlenen Vücut Geliştirme Şampiyonasında iki sıklette birinci olan Volkan Toptanoğlu'nu makamında kabul etti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Gürcistan'da düzenlenen Vücut Geliştirme Şampiyonasında iki sıklette birinci olan Volkan Toptanoğlu'nu makamında kabul etti.

Gürcistan'da düzenlenen şampiyonada birinci olarak iki kez IFBB Elite Pro Card sahibi olan Toptanoğlu'nu tebrik eden Demirbaş, ilçelerinde başarılı sporcuların yetişmesinden çok mutlu olduklarını söyledi.

Çubuklu sporcuların Türk'ün gücünü dünyaya duyurmaya çalıştığını ifade eden Demirbaş, "Volkan kardeşimizin elde ettiği başarı hepimizin göğsünü kabartmıştır. Kendisine bizlere yaşattığı bu gurur için teşekkür ediyoruz. Belediye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sporcumuza gereken desteği vereceğiz." dedi.

Toptanoğlu da kendisine gösterilen ilgiden dolayı Başkan Demirbaş'a ve ekibine teşekkür etti.

Dünya şampiyonu Toptanoğlu'ndan Başkan Demirbaş'a ziyaret
Dünya şampiyonu Toptanoğlu'ndan Başkan Demirbaş'a ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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