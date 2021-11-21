Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun Endonezya'daki son yarışı sağanak nedeniyle ertelendi
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Dünya Superbike Şampiyonası (WorldSBK) 2021 sezonu şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun Endonezya'daki ikinci yarışı yoğun yağış nedeniyle ertelendi.
Dünya Superbike Şampiyonası (WorldSBK) 2021 sezonu şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun Endonezya'daki ikinci yarışı yoğun yağış nedeniyle ertelendi.
Ay-yıldızlı motosikletçi Toprak, Uluslararası Mandalika Pisti'nde sabah 06.15'te başlayan ilk yarışta dünya şampiyonluğunu garantilemişti.
Toprak Razgatlıoğlu bu pistte sezonun son yarışına TSİ 10.00'da start alacaktı ancak yoğun yağış nedeniyle günün ikinci yarışının ertelendiği bildirildi.
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nun da katılacağı Endonezya'nın son yarışının başlama saati daha sonra açıklanacak.
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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