Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'daki ikinci yarışı 4. bitirdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'daki ikinci yarışı 4. bitirdi

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'daki ikinci yarışı 4. bitirdi

Dünya Superbike Şampiyonası (WorldSBK) 2021 sezonu şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'daki ikinci yarışı 4. sırada tamamladı.

Dünya Superbike Şampiyonası (WorldSBK) 2021 sezonu şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'daki ikinci yarışı 4. sırada tamamladı.

Ay-yıldızlı motosikletçi Toprak, Uluslararası Mandalika Pisti'nde sabah 06.15'te başlayan ilk yarışta dünya şampiyonluğunu garantilemişti.

Aynı pistte hava koşulları nedeniyle ertelenen ve 21 turdan 12 tura düşürülen ikinci yarışa dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, TSİ 11.35'te pole pozisyonundan (birinci sıra) başladı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 sezonunun 37. yarışında damalı bayrağı 4. sırada geçti.

Endonezya'daki son yarışı Kawasaki pilotu Jonathan Rea birinci, Ducati pilotu Scott Redding ise ikinci, BMW pilotu Michael Van Der Mark ise üçüncü sırada tamamladı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonluğunu babasına armağan etti

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonluğunu babasına armağan etti

 Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu

 Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 yılı dünya şampiyonu oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 yılı dünya şampiyonu oldu

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title