Dünya şampiyonu tekvandocu Zeliha Ağrıs memleketinde coşkuyla karşılandı



KONYA - Güney Kore'de yapılan Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda 53 kiloda Türkiye'ye altın madalya kazandıran milli tekvandocu Zeliha Ağrıs, memleketi olan Konya'nın Beyşehir ilçesine gelişinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Dünya şampiyonu Zeliha Ağrıs, kent girişindeki otogar kavşağında Beyşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında çiçeklerle ve çalan davul zurna eşliğinde karşılandı.Zeliha Ağrıs, Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner,Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, Konya PTT Başmüdürü Akın Akıncı, kamu yöneticileri, ailesi ve minik tekvandocular ile Konyasporlu bir grup taraftar tarafından ellerinde Türk bayraklarıyla karşılanırken, "Sen bizim her şeyimizsin" sloganları atıldı. Alana omzundaki Türk bayrağıyla inen ve Başkan Özaltun tarafından çiçek takdim edilen Ağrıs ve ailesi daha sonra ilçe protokolü ile birlikte "Dünya şampiyonu gururumuz Zeliha Ağrıs, şehrimize hoşgeldin" yazılı kendi fotoğrafının yer aldığı afişin asılı olduğu Konyaspor'a ait otobüse alınarak şehir merkezinde düzenlenen tura katıldı.Otobüs üzerinde tur esnasında kendisini alkışlarla karşılayan vatandaşları selamlayan Ağrıs, zaman zaman asker selamı verdi, altın madalyasını öperek yaşadığı sevinci gözler önüne serdi. Şehir içerisindeki devam eden uzun araç konvoylarının oluştuğu turun ardından Beyşehir Gölü kıyısındaki festival alanında düzenlenen programa katılan Zeliha Ağrıs, burada da Beyşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterileriyle karşılandı. Ağrıs, burada sahneye çıktığı Belediye Başkanı Murat Özaltun'la birlikte alanda toplanan kalabalığa hitaben bir konuşma yaparken, kendisine gösterdiği başarıdan ötürü plaket ve çeşitli ödüller takdim edildi. Karşılama programı, göl kenarında havanın kararmasıyla birlikte düzenlenen havai fişek gösterileriyle son buldu.

"19 yaşında gelen dünya şampiyonluğu hiç de kolay olmadı"

Zeliha Ağrıs, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, böylesine muhteşem bir karşılama töreni beklemediğini belirterek, "Öncelikle belediye başkanımıza, hocama ve aileme teşekkür ediyorum yanımda oldukları için" diye konuştu.19 yaşında gelen dünya şampiyonluğunun hiç de kolay olmadığını belirten Ağrıs, 4-5 yıldır devam eden çalışmalarının meyvesini aldığını dile getirerek, "Ülkeme ve Beyşehir'imize böyle bir başarı getirdiğim için çok mutluyum" dedi. Ağrıs, daha önce Avrupa şampiyonalarında yenildiği rakibini bu sefer yeneceğine inandığını vurgulayarak, "Bu sefer olacak, diyordum. Avrupa şampiyonasında yarı finalde Rus rakibime yenilmiştim, 'Avrupa şampiyonası senin olsun' dedim. 'Dünya şampiyonası ise benim olsun' dedim ve dünya şampiyonluğunu ben aldım" ifadelerini kullandı. 2019'da yapılacak dünya şampiyonasında aynı başarısını tekrarladıktan sonra2020'de yapılacak Tokyo olimpiyatlarına katılarak Türkiye'ye burada altın madalya elde etmek istediğini de vurgulayan Ağrıs, kazandığı madalyayı her kazandığı madalyada olduğu gibi yine şehit ve gazilere, onların ailelerine armağan ettiğini söyledi, "Bu mutsuz günlerimizde onları bir nebze de olsa sevindirebildiysem çok mutluyum onlar adına" diye konuştu. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, Zeliha Ağrıs'ın elde ettiği bu büyük başarıyla Beyşehirliler'e adeta bir bayram coşkusu yaşattığını belirtti. Bundan dolayı kendisine teşekkür eden Özaltun, Beyşehir'in tarihi ve nadir günlerden birisini yaşadığını ifade ederek, "Beyşehir'de, coşkunun, sevincin zirve yaptığı bir günü yaşadık. İnşallah bu coşku ve sevincimiz sürekli zirve yapsın."dedi.Zeliha Ağrıs'ın geriden gelen tekvandocu kardeşlerine de iyi birer örnek olacağına inandığını ve yeni Avrupa ve dünya şampiyonlarının ilçeden yine çıkacağı ümidinde olduklarını dile getiren Özaltun, dünya şampiyonu Zeliha Ağrıs'ın ismini yaşatabilmek için Beyşehir'de bir spor kompleksi yaparak onun adını vereceklerini söyledi.

Zeliha Ağrıs'ı yetiştiren Beyşehir Belediyespor Kulübü tekvando antrenörü Nafiz Çakır ise, Beyşehir'de daha önce dünya ikinciliği ve üçüncülüğü başarısını gösteren milli sporcular çıkardıklarını ancak dünya şampiyonluğunun ilçe için bir ilk olduğunu belirterek, "İnşallah bundan sonraki seferde bir olimpiyat şampiyonu çıkarabilirsek, çok mükemmel olacak" dedi.

Zeliha Ağrıs'ın annesi Ayşe Ağrıs da, tarifsiz bir mutluluk içerisinde olduklarını dile getirerek, bu onur ve gururu yaşattığı için kızına ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.Baba Hüseyin Ağrıs ise, kızının kazandığı madalyayı Beyşehirli rahmetli milli tekvandocu Ömer Tosun'a armağan ettiğini, çocuklarının onu örnek alarak böylesine başarılara imza attığını dile getirdi.

