Dünya şampiyonu Sofuoğlu'na 95'lik rakip

18.08.2019 18:56

Dünya Supersport Şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Ordulu 95 yaşındaki Mehmet Yılmaz ile yarıştı.

Dünya Supersport Şampiyonu motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Ordu'da yaşayan ve kendisiyle buluşup yarışma hayali olan 95 yaşındaki Mehmet Yılmaz'ın hayalini gerçekleştirdi. 2016 yılında Mehmet Yılmaz ile yaptığı görüşmenin ardından Mehmet amcanın hayalini yerine getiren Sofuoğlu, Karadeniz turu kapsamında Rize'nin ardından Ordu'nun Gölköy ilçesine geldi. Kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki ilçeye motosikletli arkadaşlarıyla birlikte gelen Sofuoğlu, Mehmet Yılmaz ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Uzun yıllardır Kenan Sofuoğlu ile bir araya gelmek ve yarışma hayali olan Mehmet Yılmaz, ATV olarak bilinen arazi motoruyla Kenan Sofuoğlu ile yarıştı. İlk etapta start almadan Mehmet Yılmaz'ın aniden gazlaması ve gözlerden uzaklaşması, çevredekileri güldürdü. Trafiğe kapalı alanda polis kontrolünde gerçekleştirilen yarışta kazanan Mehmet Yılmaz oldu. Büyük bir sevinç yaşayan Mehmet Yılmaz'ın bu sayede hayali gerçekleşti.

Yarış sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport Şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, kendisini buraya Mehmet Yılmaz'ın motosikletlere olan aşkının getirdiğini söyledi. Sofuoğlu, "Çünkü bu yaşına rağmen röportajlarında anladığım kadarı ile halen hayattaki en büyük tutkularından birisi motosiklet. Onu izlerken rahmetli babam aklıma geliyor. Babam da vefat etmeden önce yaşama sebeplerinden birinin motosiklet olduğunu söylüyordu. Mehmet amcada da onu gördüm, maşallah kendisine de çok dikkat eden bir amca olduğunu biliyorum" dedi.

"Mehmet amcayı geçme gibi bir şansımız yok"

Mehmet amcanın kendisine 3 yıl önce böyle bir davet yaptığını, o çağrıyı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Sofuoğlu, "Bize böyle bir davet yapmıştı, kendisiyle o dönemde görüştüm ama nasip olmadı. Bugün niyetim buraya gelmekti, bir haftadır bunun planını yapmıştık. Buraya zorlu yolları aşıp da geldik, Mehmet amca zaten bu yarışı kazanacaktı çünkü bu yaşına gelmesine rağmen bu motosikleti böyle kullanabilmesi, biz başarabilir miyiz? Pek zannetmiyorum. O yüzden bizim onu geçme gibi şansımız yoktu" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımıza ileteceğim"

Sofuoğlu, 95 yaşındaki Mehmet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talebini işleteceğini belirterek, "İnşallah Mehmet amca ile ilgili kendisini gördüğümde bilgi vereceğim. İnanıyorum ki bu bölgede bir programı olduğunda kendisi bizzat gelecektir ve ziyaret edecektir. Çünkü Cumhurbaşkanımız büyüklere saygısı sonsuz ve bu anlamda inanıyorum ki Mehmet amcanın da sesini duyacaktır" ifadelerine yer verdi.

Mehmet Yılmaz ise yarışı izleyenlerin değerlendirmesi gerektiğini ifade ederek, çok mutlu olduğunu ve hayalinin gerçekleştiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini yineleyen 95'lik Mehmet Yılmaz rüyasında dahi Kenan Sofuoğlu'nu gördüğünü, yan yana yarışmaktan dolayı mutlu olduğunu aktardı. Açıklamaların ardından Kenan Sofuoğlu, hayranları ile hatıra fotoğrafı çektirdi, daha sonra vatandaşlar ile bir araya geldi. - ORDU

Kaynak: İHA