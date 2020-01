Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp: "Devletimize vefa borcumu ödemeye çalışıyorum"

08.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:30

Dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Amasya'nın Merzifon ilçesinde belediye başkanı Alp Kargı'yı ziyaret etti.Milli güreşçi, ziyaretinde geçen sene Kazakistan'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda grekoromen stilde 4. kez dünya şampiyonu olan ilk Türk sporcu unvanını elde ettiğini anımsattı.

Basın mensuplarının sorusu üzerine başarıya giden yoldaki çalışmalarını paylaşan Rıza Kayaalp, çok çalışıldığında başarının mutlaka geldiğini vurguladı.

- "Eğitimler sayesinde bu başarıları ülkeme kazandırdım"

Köyünden 10 yaşında ayrıldığını ve devletin sağladığını imkanlardan faydalanarak başarıya ulaştığını anlatan Kayaalp, şunları dile getirdi:

"Devletimizin açtığı güreş eğitim merkezleri vardı. Bu eğitimler sayesinde bu başarıları ülkeme kazandırdım. Eğitimleri almasam bu kadar başarılı olamazdım. Sonuçta köyde doğduk, köyde büyüdük. Önemli olan bu imkanları kullanabilmek, karşılığını verebilmek. Eski günlerdeki gibi bazen güreş eğitimlerine, ziyaretlere giderim. Oradaki çocuklara her zaman 'Burada aldığınız eğitimler, imkanlar çok büyük bir nimet. Bunun farkında olun, karşılığını verin. 3-5 yıl sonra bu nimetleri belki bulamayacaksınız' derim. Çünkü ben bunun karşılığını devletimizden her zaman gördüm. Ben de devletimize olan vefa borcumu ödemeye çalışıyorum."

"Benim de ağladığım zamanlar oldu"

Gençlere her zaman ısrarcı olmalarını, hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye eden Kayaalp, şunları kaydetti:

"Rekorlar her zaman kırılır. Önemli olan bunları devam ettirmek. Bunu her zaman söylüyorum. Dokuz kez Avrupa şampiyonu olduysam on neden olmasın? Dört dünya şampiyonu olduysam beş neden olmasın? Benim de ağladığım zamanlar oldu ama çok ısrarcıydım. Güreş eğitimlerinin her zaman devam etmesi kanaatindeyim. Antrenörlere çok iş düşüyor. Sadece merkezdeki çocuklarımızı değil köylerde yaşayan çocuklarımızı da sporda değerlendirelim."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren belediye başkanı Alp Kargı da, "Bizi gururlandırdınız. Size çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizin gururusunuz. Allah sizleri kazadan, beladan korusun." dedi.

Konuşmaların ardından çeşitli hediyeler takdim edilen Kayaalp, Başkan Kargı'ya bir şampiyonada giydiği Türkiye tişörtünü imzalayarak hediye etti.

Kaynak: AA