- Dünya şampiyonu Riner'den şampiyon judoculara madalya

KİLİS - Olimpiyat ve dünya şampiyonu Fransız judocu Teddy Riner, Kilis'te, 'Her Çocuk İçin Sosyal Uyum' projesi kapsamında yapılan judo müsabakaları sonucunda başarılı olan sporcuların madalya takdim törenine katıldı.

Kilis 7 Aralık Beşevler Kapalı Spor Salonu'nda UNICEF tarafından finanse edilen ve Kilis Belediyesi tarafından yürütülen 'Her Çocuk İçin Sosyal Uyum' isimli proje kapsamında gerçekleştirilen judo müsabakalarına Kilis, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kırıkkale, Karaman, Konya, İzmir, Van, İstanbul, Tekirdağ, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Bilecik, Antalya, Rize, Diyarbakır, Tunceli ve Şırnak ilinden 400 sporcunun katılım gösterdi.

Müsabakalarda dereceye giren judocu çocukların madalya törenine Dünya Judo şampiyonu Fransız judocu Teddy Riner, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile diğer yetkililer katıldı.

Madalya töreninde bir konuşma yapan Dünya Judo şampiyonu Fransız judocu Teddy Riner, Kilis Belediyesi ile UNICEF'e teşekkür ettiğini ifade ederek, "UNICEF'in Türkiye'de yaptığı çalışmalar ve Suriyelilerin daha iyi bir entegre olmaları için sağladıkları için teşekkür ediyorum. Burada gördüğüm çocukların yüzleri gülüyor. Ayrıca Türkiye Judo Federasyonu'na tüm imkanlarını seferber ettikleri için teşekkür ediyorum. Burada judo müsabakalarına katılan çocuklar azimle çalışmanız halinde yolunu açık olacaktır" dedi.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Türkiye'nin en küçük illerinden biri olan Kilis'in böyle önemli etkinliği ev sahipliği yapmasından mutlu olduklarını ifade ederek, "Kilis'in gösterdiği kardeşlik ve dayanışmanın neticesidir. Kilis dünyaya örnek olmuyor. Nüfusundan fazla Suriyeli ağırlıyor. Dünyada kendi nüfusu kadar misafir ağırlayan başka bir ülke veya il yoktur. Kilis'in böyle güzel etkinliklere ev sahibi yapması bizlere gurur veriyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi projeler ve çeşitli branşlarda etkinlikler düzenleyeceğiz" dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra Fransız judocu Teddy Riner, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Kaynak: İHA