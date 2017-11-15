Dünya Şampiyonu Para-tekvandocudan Vali Yavuz'a Ziyaret

Dünya para-tekvando şampiyonu milli sporcu Şeyma Nur Emeksiz, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a ziyarette bulundu.



Yavuz, 19-20 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda artı 58 kilo K43 kategorisinde altın madalya kazanan Şeyma Nur Emeksiz ve antrenörü Olcay Tercan'ı makamında kabul etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yavuz, milli sporcu ve antrenörü Tercan'ı başarılarından dolayı kutladı.



Yavuz, Şeyma Nur'un başarılarıyla gurur duyduklarını ifade ederek, spora ve sporcuya desteği her zaman sürdüreceklerini söyledi.



Desteklerinden dolayı Yavuz'a teşekkür eden milli sporcu ise kendisini daha da geliştirerek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılacağı sözünü verdi.



Vali Yavuz, sporcuyu altınla ödüllendirdi.