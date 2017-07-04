Dünya Şampiyonu Nur'a Coşkulu Karşılama

Güney Kore'de gerçekleştirilen 23. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nur Tatar Askari, Antalya'da coşkuyla karşılandı.



Ankara'dan ailesinin yaşadığı Antalya'ya gelen milli tekvandocu için havalimanında karşılama töreni düzenlendi.



Milli tekvandocuyu, annesi Birgül Tatar ve babası Nizamettin Tatar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, minik tekvandocular ve yakınları çiçeklerle karşıladı.



Karşılamaya gelenler, "Türkiye seninle gurur duyuyor" ve "Bravo şampiyon" diye tezahüratta bulundu.



Nur Tatar Askari, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'ye madalya kazandırdığı için çok mutlu olduğunu söyledi.



Olimpiyatlara bir adım kala dünyanın en zor turnuvasında İstiklal Marşı'nı okutmasının kendisini onurlandırdığını ifade eden Nur Tatar Askari, "Aslen Vanlıyım ama Antalya'da yaşıyorum. Bu madalya tüm Türkiye'ye, önce memleketime, sonra ikinci memleketim Antalya'ya armağan olsun diyorum. Sayın Belediye Başkanımıza, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüze, tüm aileme, sevdiğim akrabalarıma ve insanlara çok teşekkür ederim. Herkesin desteği ve duaları çok arkamdaydı. Tek yürek, güçlü ve kuvvetli olup bu madalyayı aldım. Herkesin dualarını orada hissettim." diye konuştu.



Türel: "Şimdi sırada olimpiyat şampiyonluğu var"



Milli sporcuyu kutlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel de Nur'un herkesi gururlandırdığını dile getirerek, sırada olimpiyat şampiyonluğunun olduğunu bildirdi.



Sporcunun daha önceki dünya ikinciliği başarısını anımsatan Türel, şu ifadeleri kullandı:



"O zaman ben evinde ziyaret etmiştim. 'Bizi ikincilik kesmez, dünya biriciliği sana yakışır' demiştim. O da verdiği sözü tuttu. Şimdi sırada olimpiyat şampiyonluğu var. Aslında ben, Nur'a şampiyonaya gitmeden önce güzel bir moral takviyesinde bulunmuştum. Sevgili eşiyle birlikte nikahlarını kıymıştım. Şimdi önümüzde düğünleri de var. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiler. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanımızı ziyaret ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Nur'un düğünüyle bizzat ilgilenmem hususunda bana talimatları oldu. Eğer büyük aksilik olmazsa, belki 12 Ağustos'taki düğünlerine de katılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın yakın ilgisi, spora göstermiş olduğu hassasiyet açısından fevkalade önemli. Nikahlarını kıymak bana nasip oldu, inşallah düğünlerinde de olacağız ve Nur'un bundan sonra beklediğimiz en büyük hedefi ve hayali, olimpiyat şampiyonluğu. İnşallah onu da ülkemize kazandıracak."



Vali Karaloğlu'nu ziyareti



Milli tekvandocu Nur Tatar Askari, daha sonra Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından makamında kabul edildi.



Vali Karaloğlu, Nur'u tebrik ederek, "Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah, 2020 Olimpiyatları'nda da milletimizin göğsünü kabartırsınız diye temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.



Nur Tatar Askari, Karaloğlu'nun, kendisi gibi tekvandocu, İran asıllı eşi Mehran Askari'nin Türkiye adına yarışabilme durumuyla ilgili sorusu üzerine, "İnşallah bu hafta Türk vatandaşlığını aldıktan sonra artık beraber yarışacağız. Antrenmanları da beraber yapıyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Vali Karaloğlu'nun daha sonra Mehran Askari'yi işaret ederek, "Çok fazla dövme" esprisi üzerine Nur, "O beni dövüyor, dayak yiye yiye şampiyon oldum." diye konuştu.



Ziyarette hazır bulunan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ise Güney Kore'de tekvandoya olan ilgiye değinerek, "Büyük imkanları var, o ana vatanda sporcularımız onların sporcularını yenerek final oynadı. İki altın, bir gümüş aldık. Ucundan kaçırdığımız madalyalar var. O sporcularımız da başarılı maçlar yaptılar." değerlendirmesinde bulundu.



Karaloğlu, ziyaret sonunda dünya şampiyonu Nur Tatar Askari'ye kol saati hediye etti.