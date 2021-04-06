Dünya Şampiyonu'ndan il müdürüne ziyaret
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Dünya Şampiyonu'ndan il müdürüne ziyaret

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Dünya Şampiyonu'ndan il müdürüne ziyaret

DÜZCE(İHA) – 8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda şampiyon olan Semih Özer, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

DÜZCE(İHA) – 8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda şampiyon olan Semih Özer, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

10-17 Mart 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan 46 ülkeden bin 590 sporcunun katıldığı 8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 55 kg genç erkeklerde tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazanan Semih Özer, Düzce Gençlik Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti. Ziyarete Taekwondo İl Temsilcisi Kemal Yolay, Taekwondo Antrenörü Hakan Şengönül ile Yeşiltepe Ortaokulu Müdürü Miraç Karayiğit katıldı. İl Müdürü Yazıcı, sporun her dalında olduğu gibi taekwondoda da gençlere her türlü desteği vereceğini söyleyerek başarılı sporcuya hediye takdim etti. - DÜZCE

Dünya Şampiyonu'ndan il müdürüne ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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