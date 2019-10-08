Dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Bahçelievler belediyesini ziyaret etti
Rıza kayaalp ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın sohbetinden detaylar Rıza kayaalp ve Hakan Bahadır'ın açıklamaları Rıza kayaalp'in adının verildiği spor salonunun gezilmesi Rıza kayaalp ve Hakan Bahadır'ın açıklamaları İSTANBUL - Dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza...
08.10.2019 17:08
Rıza kayaalp ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın sohbetinden detaylar
Rıza kayaalp ve Hakan Bahadır'ın açıklamaları
Rıza kayaalp'in adının verildiği spor salonunun gezilmesi
Rıza kayaalp ve Hakan Bahadır'ın açıklamaları İSTANBUL - Dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza kayaalp, Bahçelievler belediyesini ziyaret etti.
Kaynak: AA