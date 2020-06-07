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Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak: "Eski halime dönmeye başladım"

Yaşadığı sakatlık nedeniyle mart ayında sağ omzundan ameliyat edilen milli cimnastikçi İbrahim Çolak, eski haline dönmeye başladığını belirtti.

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak:
07.06.2020 08:57 | Son Güncelleme: 07.06.2020 08:57

Yaşadığı sakatlık nedeniyle mart ayında sağ omzundan ameliyat edilen milli cimnastikçi İbrahim Çolak, eski haline dönmeye başladığını belirtti.

İbrahim Çolak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ameliyatımın üzerinden 3 ay geçti, artık yavaş yavaş eski halime dönmeye başladım. Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kadar daha iyi olacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen 2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olmuştu.

Kaynak: AA

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