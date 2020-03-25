Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak, eski performansını aşmayı hedefliyor Üç hafta önce omuz ameliyatı geçiren milli cimnastikçi İbrahim Çolak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesine ilişkin, "Benim için iyi oldu, şimdi acele etmem gereken bir durum yok." dedi.

Üç hafta önce omuz ameliyatı geçiren milli cimnastikçi İbrahim Çolak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesine ilişkin, "Benim için iyi oldu, şimdi acele etmem gereken bir durum yok." dedi.

Artistik cimnastikte halka aletinde 2019'da dünya şampiyonu olan İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesi kararını değerlendirdi.

Milli sporcu, Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesinin kota hakkı elde etmiş birçok sporcunun motivasyonununu düşürdüğünü ancak kendisi için bu durumun iyi olduğunu söyledi.

Antrenman esnasında yaşadığı sakatlık sonrası omzundan operasyon geçiren milli cimnastikçi, şunları kaydetti:

"Yaklaşık üç hafta önce omzumdan bir ameliyat oldum ve şu anda iyileşme sürecindeyim. Olimpiyatlar ertelenmeseydi bile ben normal süresine kadar iyi olacağıma inanıyordum ve buna göre plan yapmıştık ama olimpiyatların ertelenmesi benim için aslında iyi oldu, şimdi acele etmem gereken bir durumum yok. Daha sağlam bir şekilde geri dönebilirim bu erteleme sürecinden dolayı. Eski performansımdan daha iyi olacağıma inanıyorum."

"Evde kal Türkiye"

Koronavirüs salgınına ilişkin uyarıları dikkate almanın önemli olduğunu vurgulayan İbrahim Çolak, "Bu süreçte Türkiye ve dünyada virüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Sizden ricam evlerinizde kalın ve mümkün olduğu kadar dışarı çıkmayın eğer bu şekilde yapar, yetkililerin söylediği tedbirleri alırsak en kısa zamanda bu virüsten kurtulabiliriz. Buna inanıyorum. Evde kal Türkiye." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA