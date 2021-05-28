Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı: "Çok mutlu ve gururluyuz"

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.