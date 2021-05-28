Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı: "Çok mutlu ve gururluyuz"
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Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı: "Çok mutlu ve gururluyuz"

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı: 'Çok mutlu ve gururluyuz'
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda tek kadınlar büyükler kategorisinde altın madalya alan milli sporcu, duygularını AA aracılığıyla paylaştı.

Aerobik cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan 19 yaşındaki Ayşe Begüm, "Tek kadınlar büyükler kategorisinde altın madalya kazandık. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bulunduğumuz ortamda Azerbaycanlı kardeşlerimizin destekleri bizi ekstra motive etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu oldu!
Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu oldu!
Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, dünya şampiyonu oldu
Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, dünya şampiyonu oldu
Son dakika haberi | Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Son dakika haberi | Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
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Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı: "Çok mutlu ve gururluyuz" - Haberler Spor
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