Dünya şampiyonu milli boksör Büşra Işıldar, yurda döndü
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Dünya şampiyonu milli boksör Büşra Işıldar, yurda döndü

Anadolu Ajansı / Kenan Irtak - Haberler | Spor

Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kilo final müsabakasında Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu mağlup ederek altın madalya kazanan milli boksör Büşra Işıldar, İstanbul'a geldi.

Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kilo final müsabakasında Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu mağlup ederek altın madalya kazanan milli boksör Büşra Işıldar, İstanbul'a geldi.

Polonya'da düzenlenen Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kilo final müsabakasında önceki gün ringe çıkan milli sporcu Büşra Işıldar, Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Müsabakanın ardından şampiyon boksörün de aralarında bulunduğu 17 kişilik milli takım kafilesi, Polonya'nın başkenti Varşova'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Pasaport işlemlerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Büşra Işıldar, çok mutlu olduğunu söyledi.

Büşra Işıldar, 3 rakibini yendiğini belirterek, "Çeyrek finalde Hint, yarı finalde Polonya, finalde de Rus rakibimle karşılaştım. Üçünü de 5-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldum. İstiklal Marşı'mızı okuttum. Çok mutluyum, ülkeme döndüm. En büyük hedefim olimpiyat. Üç Avrupa şampiyonluğum var. Avrupa şampiyonu olduktan sonra hedefim dünya diyordum, bunu da başardım. Şimdi olimpiyatlara inşallah." diye konuştu.

"Üç ay hiç evimizden dışarı çıkmadan evden antrenmanlara devam ettim"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının şampiyona hazırlıklarını olumsuz etkilediğini dile getiren milli boksör, şunları kaydetti:

"Bir aylık bir kampımız oldu, Kastamonu'da. Bir buçuk aydır da evimizden uzağız. Daha sonra on beş gün önce Polonya'ya geldik. On beş gündür maçlarımız sürüyor. İlk turda Hint rakibimi nakavt ederek bir üst tura yükseldim. Orada da Polonyalı rakibimi beş sıfır yendim ve finalde de Rus'la karşılaştım. Yani pandemi dolayısıyla rahat hazırlanamadık. Zaten çok uzun bir zaman evimizde kaldık. O benim için çok büyük bir kayıp, benim için bir günün bile kaybı var. Üç ay hiç evimizden dışarı çıkmadan evden antrenmanlara devam ettim hocam eşliğinde."

"Olimpiyattan önce dünya şampiyonluğuna ulaşmış olduk"

Genç Kadınlar Milli Takım Başantrenörü Fikret Taşdemir ise yurda dönmekten duyduğu memnuniyeti aktardı.

Salgın döneminde zorlu bir kamp dönemi geçirdiklerine dikkati çeken Taşdemir, "Büşra, dünya şampiyonu oldu. Olimpiyattan önceki en önemli organizasyonda dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardık. Tabii bir sporcunun, bir antrenörün en büyük hedefi olimpiyattır. Büşra, yaşından dolayı 2024 Olimpiyatları'na katılabiliyor. Tabii ki bundan sonraki süreç, ona hazırlanmak." ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonu milli boksör Büşra Işıldar, yurda döndü
Dünya şampiyonu milli boksör Büşra Işıldar, yurda döndü
Dünya şampiyonu milli boksör Büşra Işıldar, yurda döndü
Dünya şampiyonu milli boksör Büşra Işıldar, yurda döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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