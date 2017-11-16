Dünya Şampiyonu Kick Boksçudan, Vali Yavuz'a Ziyaret

Dünya Kick Boks Şampiyonu Nagihan Kalyoncu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u ziyaret etti.



Yavuz, Macaristan'da 4-11 Kasım tarihlerinde düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonasında 60 kiloda kadınlarda altın madalya kazanan Kalyoncu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.



Kalyoncu ile beraberindeki diğer sporcuları ve antrenörleri tebrik eden Yavuz, "Sizler bu başarıyı elde ederek hem devletimize hem de milletimize moral verdiniz. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Sizlerin başarısı milletimizin moralini yükseltiyor." dedi.



Yavuz, sporun önemine de dikkati çekerek, "Spor, gençlerimizin başarısını artırdığı gibi sağlığını da koruyor. Eğitiminizde spor önemli. Sizler toplumda birer örnek şahsiyetsiniz. Bu başarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum." diye konuştu.



Ziyarete, Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, Boks Federasyonu İl Temsilcisi Muzaffer Altuntaş, Büyükşehir Belediyesi Boks Kulübü Başkanı Nihat Demir ile sporcuların antrenörleri ve aileleri katıldı.