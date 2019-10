Dünya şampiyonu kayaalp'in adı spor salonuna verildi

08.10.2019 17:14

Olgucan KALKAN - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Kazakistan'ın Nur Sultan kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 4'üncü kez Dünya Şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in adı İstanbul Çobançeşme'deki bir spor salonuna verildi. Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen törenle salonu gezen milli güreşçi Kayaalp, öncesinde başkan Hakan Bahadır'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Bahçelievler Belediyesi tarafından Dünya Şampiyonu güreşçiye Türk bayrağı biblosu ve tam altın hediye edildi. Belediye başkanı Bahadır ve Rıza Kayaalp gerçekleştirilen ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

RIZA KAYAALP: BİZİM İÇİN EN GÜZEL ÖDÜL DÜŞÜNÜLMEK

İsminin bir spor salonuna verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Kayaalp, "Zor başarılar elde ettim. Avrupa Şampiyonası'nda 9'uncu kez rekor kırmıştım, şimdi de 4'üncü kez Dünya Şampiyonu olarak yine bir rekora imza attım, bunun mutluluğunu yaşıyorum. Ben ülkem için her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu işi bırakana kadar ülkeme yeni şampiyonluklar kazandırmak istiyorum. Bireysel olarak ülkeme neler yapabilirsem onu yapmak istiyorum. Çünkü bu yetenek bize Allah'a tarafından verilmiş. Biz de bu yeteneği ülkemizin ismini duyurmak, bayrağımızı göndere çekmek ve İstiklal Marşı'mızı okutmak için kullanmak mecburiyetindeyiz. Bunu bireysel olarak değil ülkemizi düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Hem gençlerimize örnek olmak, hem onların hedeflerine daha sıkı sarılabilmesi için bunları her zaman dile getiriyorum. Her zaman anne, baba ve ülke önceliklidir. Hem onlara hem ülkemize hayırlı bir birey olmak amacımız ve gençlerimize de örnek olmak. Bu başarılarımdan dolayı spor salonuna isim vererek gurur veren başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman benim rekorlar kırmak gibi bir amacım olmadı ama ne oluyor hep bu hedefler sayesinde bunlar gerçekleşiyor. Rekor kırdığım için seviniyorum ama ben bunu devam ettirmem gerektiğinin farkındayım. Biz bir yerlere ismimiz verilsin, verilmesin bunun derdinde de değiliz, hiçbir zaman da bunu dile getirmedik. Sağolsun başkanımız böyle bir jestte bulunmak istemiş, bizde bunu tabi ki kabul ettik. Teşekkür ediyoruz, gururlandık, sevindik. Yetkili insanların bunları düşünüp karar vermesi bizi daha da mutlu ediyor. Bizim için verilmiş en güzel ödül budur. İnşallah orada yetişen, orada spor yapan tüm kardeşlerimiz görürler, belki salonun dışarısına da bir özgeçmiş asarız, onu okurlar ve ondan ilham alırlar. Belki onlarında hedeflerini değiştirecek bir işe imza atmıştır başkanım. Biz yine şampiyonluklara devam etmek istiyoruz. Önümüzde Olimpiyatlar var, onu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Zaman geçiyor, sporcu yaşımız doluyor, belki son olimpiyatım olabilir. Olimpiyat 2'ncilik ve 3'üncülüğüm var ama Olimpiyat altın madalyam eksik. 2020'de Olimpiyat Şampiyonu olabilmek en büyük hedefim" dedi.

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI BAHADIR: RIZA KAYAALP'İN ADINI YAŞATMAK İSTİYORUZ

Rıza Kayaalp'in genç sporcular için bir idol olduğunu ifade eden Bahadır, "4'üncü kez dünya şampiyonu olan bir gurur kaynağımız şu an aramızda. Ben kendisine teşekkür ediyorum, bizi kırmadı, yoğun antrenman programı arasında geldi. Ben böyle bir Türkiye'nin yükselen bir zamanında, yıldızının parladığı bir dönemde sporda da yükseldiğimizin bir göstergesi olarak 4'üncü kez dünya şampiyonu olduğu için ben Rıza Kayaalp kardeşimizi tebrik ediyorum, başarıların devamını diliyorum. Nice 4'lere,14'lere, 24'lere diyorum. Ayrıca ailesini başta anne ve babası olmak üzere böyle bir sporcu evlat yetiştirdikleri için tebrik ediyorum. Ahlaken böyle bir sporcu yetiştirdikleri için antrenörleri ve hocalarını tebrik ediyorum .Buna destek veren gelmiş geçmiş tüm spor bakanlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Rıza Kayaalp'in 4'üncü kez dünya şampiyonu olduğu gün Çobançeşme'deki teknik binamızın altında bir spor salonumuz var. Oraya Rıza kardeşimizin adını vereceğiz. Birazdan gidip oraya bakacağız, daha sonra da düzenleme yapacağız. Öğrenci kardeşlerimizin, şu anda çocuk olan, delikanlı, genç kız olan kardeşlerimizi sporcu olması için bir idoldür Rıza Kayaalp. Onu örnek almalarını için ismini yaşatmak için spor salonuna Rıza Kayaalp adını vereceğiz" şeklinde konuştu.

