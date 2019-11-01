Dünya şampiyonu karateci Müşerref Özdemir'e coşkulu karşılama
Şili'de düzenlenen karate şampiyonasında dünya şampiyonu olan Müşerref Özdemir'e, memleketi Antalya'nın Kemer ilçesinde karşılama töreni düzenlendi.
Şili'de düzenlenen karate şampiyonasında dünya şampiyonu olan Müşerref Özdemir'e, memleketi Antalya'nın Kemer ilçesinde karşılama töreni düzenlendi.
11. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda, ümitler kumite 47 kiloda altın madalya kazanan Müşerref Özdemir, ilçede coşkuyla karşılandı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun da yer aldığı karşılama törenine Türk bayraklarıyla katılan vatandaşlar araçlarıyla uzun bir konvoy oluşturdu.
Bindiği üstü açık cipten ilçe sakinlerini selamlayan milli sporcuya vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu.
Belediye Başkanı Topaloğlu, karşılama töreninde yaptığı konuşmada, Türk bayrağını Şili'de göndere çektiren Müşerref Özdemir'le gurur duyduklarını dile getirdi.