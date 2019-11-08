Dünya şampiyonu karateci Müşerref'in hedefi; zirvedeki yerini korumak

08.11.2019 11:05 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:05

ŞİLİ'de yapılan Dünya Ümit Genç 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğuna ulaşan Müşerref Özdemir (15) bugüne kadar 200'e yakın madalya kazandığını, bundan sonra yeni şampiyonluklar elde edip, zirvedeki yerini korumayı hedeflediğini söyledi.

Dünya Ümit Genç 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türkiye'nin gururu olan Müşerref Özdemir, Antalya'nın Kemer ilçesi Arslanbucak Mahallesi'nde, adını aldığı babaannesi Müşerref Özdemir (75), babası Tahsin Özdemir (44) ve ablası Duygu Özdemir (17) ile müstakil bir evde yaşıyor. 8 yıl yağlı güreş yapan Tahsin Özdemir, çocuklarının da sporla iç içe olması için Müşerref'i 5, ablası Duygu'yu ise 7 yaşındayken karateye gönderdi. Kızları ilçe merkezindeki Akar Spor Salonu'nda karateye başlayan Tahsin Özdemir, kendisi de çocuklarına örnek olabilmek için bu sporu seçti.

Kaynak: DHA