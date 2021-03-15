Dünya şampiyonu judocu Zeynep bir ilki daha başarmak istiyor
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Dünya şampiyonu judocu Zeynep bir ilki daha başarmak istiyor

15.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:02
Dünya şampiyonu judocu Zeynep bir ilki daha başarmak istiyor

Paralimpik judoda 3 yıl önce dünya şampiyonu olan görme engelli milli judocu Zeynep Çelik, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bir ilki daha başarmayı hedefliyor.

Paralimpik judoda 3 yıl önce dünya şampiyonu olan görme engelli milli judocu Zeynep Çelik, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bir ilki daha başarmayı hedefliyor.

Samsun Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kamp yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Çelik, Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyor.

Milli judocu, merkezde salgın kurallarına uyarak hazırlıklarını sürdürüyor.

Aslen Ağrı Patnoslu, 15 çocuklu bir ailenin kızı olan milli sporcu, 2018'de Portekiz'de düzenlenen şampiyonada judoda ilk kez şampiyon oldu. Milli judocu Çelik'in şimdiki hedefi ise Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanarak bir ilki daha gerçekleştirmek.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora ilk golbol ile başladığını söyledi.

Yedi yıl önce gözlerinden ameliyat olduğunu ve judoya başladığını belirten Çelik, geçen sürede Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kazandığını anlattı.

Hedefinin Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluk olduğunun altını çizen milli judocu, şunları kaydetti:

"Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyorum. Önümüzdeki şampiyona için 6 ay kaldı. İnşallah Tokyo'da şampiyon olmak istiyorum. Judoya lisede başladım. Geçen sürede Avrupa ve dünya şampiyonluğu elde ettim. Şimdi de Tokyo olimpiyatlarında altın madalya için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Görme engellilerde judoda ilk dünya şampiyonluğu kazandım. 2018 yılında görme engelliler judo branşında bir ilki başararak şampiyon oldum. Bir ilki daha başarmak için olimpiyat şampiyonluğu için elimden geleni yapıyorum."

Geçen yıl salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları'nın 24 Ağustos-5 Eylül 2021'de düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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