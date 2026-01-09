Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Dünya şampiyonu milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Muhammed Furkan; Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" isimli fotoğrafını seçen Muhammed Furkan, "Portre" özel kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" adlı karesini oyladı.

"Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" fotoğrafını tercih eden 24 yaşındaki milli sporcu, "Haber" kategorisinde de Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" karesinden yana tercih yaptı.

Muhammed Furkan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kar keyfi" isimli fotoğrafı ile "Günlük Yaşam" kategorisinde Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" başlıklı karesini seçti.

Muhammed Furkan Özbek, oylamanın ardından açıklamasında, "Gazze: Açlık" kategorisindeki fotoğrafların kendisini etkilediğini belirterek, "Çok güzel çalışmalar yapılmış burada. Her biri birbirinden özel ve önemli. Burada tabii ki içimizi yaralayan Gazze'yle alakalı olanlar ve bu bir yaşam suçudur, insanlık suçudur. Savaşın hiçbir türü insan için kazanç sağlamaz. Ülkelerin sorunlarını günahsız insanlar ve çocuklar çekiyor. Savaşın her türlüsüne karşıyız. Bu görüntüler, bu portrelerdeki fotoğraflar, insanların yüzündeki acılar kabul edilebilir şeyler değil. Bakmaya yürek dayanmıyor ki bunu orada yaşayan insanlar var. Allah her birine yardım etsin. Umarım bu kanlı savaş en kısa sürede biter ve insanlar da artık tekrar eski refahına ulaşır." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu, diğer kategorilerde seçimini yaparken kendisine hitap eden fotoğrafları seçtiğini aktararak şunları kaydetti:

"Türk askerimizin, polisimizin çok güzel fotoğrafları var. Bunların bana hitap ettiğini düşündüğüm için seçtim. Hem milli sporcu olmamdan hem de ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil ediyor olmamdan kaynaklanıyor olabilir. Sporda bu yıl damga vuran Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonluğu. Muhteşem bir gurur. Kendisi de motosiklet alanında çok büyük bir isim, dünyaya adını duyurmuş biri. Doğal yaşam ve çevreden de fok balıklarını ve deniz aslanlarını seçtim çünkü onlara sempati beslemeye başladım. Günlük hayattan ise Ankara'da çekilmiş bir araç içerisinde yağmur altındaki fotoğraf ve benim de 18'li yaşlarımda aynı araçtan olduğu için bu fotoğrafın da bana daha çok hitap ettiğini düşünüyorum. Oy veremediğim diğer fotoğrafların her biri birbirinden güzel. Seçmekte gerçekten çok zorlandım."

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelindeki oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.