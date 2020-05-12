HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Dünya şampiyonu halterci, kapıcı dairesinde hazırlıklarını sürdürüyor

Sivas'ta yaşayan dünya şampiyonu milli halterci Caner Toptaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinin altında antrenman salonuna dönüştürdüğü kapıcı dairesinde form tutuyor.

Dünya şampiyonu halterci, kapıcı dairesinde hazırlıklarını sürdürüyor
12.05.2020 11:32 | Son Güncelleme: 12.05.2020 11:32

Sivas'ta yaşayan dünya şampiyonu milli halterci Caner Toptaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinin altında antrenman salonuna dönüştürdüğü kapıcı dairesinde form tutuyor.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkması kısıtlanan 19 yaşındaki halterci Caner Toptaş, milli takım antrenörü Mehmet Semih Ceylan'ın desteğiyle oturdukları apartmanın kapıcı dairesini antrenman salonuna çevirdi.

Fiji'de geçen yıl haziran ayında düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda erkekler 61 kiloda koparmada 125 kilo ile toplamda ise 273 kiloluk derecesiyle altın madalyanın sahibi olan Caner, yeni madalyalar kazanmak için Kovid-19'a rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Halterde iki kez de gençler Avrupa şampiyonluğu bulunan Caner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle Romanya'da düzenlenecek Halter Dünya Şampiyonası'nın iptal edildiğini söyledi.

Şampiyonanın iptal olmasından sonra Halter Milli Takımı'ndan Büyükler Avrupa Şampiyonası daveti aldığını belirten Caner Toptaş, "Milli takıma gittim. Moskova'da düzenlenecek yarışma için yaklaşık 1 ay kalmıştı. Maalesef koronavirüs nedeniyle o yarışma da iptal edildi ve oraya da gidemedik." dedi.

Kapıcı dairesinde şampiyonaya hazırlanıyor

Koronavirüs nedeniyle, 20 yaş altı olduğu için sokağa çıkmasının kısıtlı olduğunu dile getiren milli halterci, şunları kaydetti:

"Virüs belirli bir zaman sonra geçecek ama antrenmansız kalmak istemedim. Milli takım antrenörü hocam Semih Ceylan sayesinde evimin alt katındaki kapıcı dairesinin bir odasını antrenman salonuna çevirmeyi düşündük. Hocam da geldi baktı ve burayı antrenman salonu yapabileceğimizi söyledi. Koparma ve silkme malzemeleriyle burayı antrenman salonu yapmaya çalıştık. Günde 1 saat buraya inip antrenmanlarımı yapıyorum. Bayağı zor oluyor, ortamın havasız olması sıkıntı çektiriyor bana. Antrenman sırasında camları açarak idare etmeye çalışıyorum."

Caner, ramazan ayında orucunu aksatmadığını, antrenmandan kalan zamanlarını ise evde egzersiz yaparak ve kitap okuyarak geçirdiğini ifade etti.

Koronavirüs sürecinin bir an önce son bulmasını ve yeniden podyuma dönmeyi arzuladığını aktaran Caner, "İlk olarak hedefimde Gençler Dünya Şampiyonası var. Geçen sene olduğu gibi inşallah bu sene de şampiyon olmayı düşünüyorum. Peşinden Büyükler Avrupa Şampiyonası'na gidip orada da ilk üçe girmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Milli halterci Caner Toptaş, koronavirüs döneminde birçok milli sporcunun "evde kal" çağrısı yaptığını anımsatarak, "Ülkemizin geçirmiş olduğu bu zor süreçte ben evde kalıyorum, vatandaşlarımıza da mümkün olduğunca evlerinde kalmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Passolig'in anketine göre vatandaşların yüzde 89'u, koronavirüs döneminde en çok futbol maçlarını özledi Spor
Passolig'in anketine göre vatandaşların yüzde 89'u, koronavirüs döneminde en çok futbol maçlarını özledi
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi Spor
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı Spor
Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin Spor
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin
Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay Spor
Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay
Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim Spor
Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim
Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı
Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz
Premier Lig'in 12 Haziran'da başlama kararına, Danny Rose'tan küfürlü tepki
Premier Lig'in 12 Haziran'da başlama kararına, Danny Rose'tan küfürlü tepki
Beşiktaş, Nagatomo'ya 500 bin euro karşılığında 1+1 yıllık sözleşme önerdi
Beşiktaş, Nagatomo'ya 500 bin euro karşılığında 1+1 yıllık sözleşme önerdi
4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor
4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor
TÜRFAD Başkanı Erdoğan: Süper Lig'de ilk 6 takım play-off oynasın
TÜRFAD Başkanı Erdoğan: Süper Lig'de ilk 6 takım play-off oynasın
Dört kez Formula 1 şampiyonu olan Vettel, Ferrari'den ayrılıyor
Dört kez Formula 1 şampiyonu olan Vettel, Ferrari'den ayrılıyor
Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere
Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere
Mayıs sonunda federasyonlarla bir araya gelecek UEFA, İstanbul'daki finalin tarihini netleştirecek
Mayıs sonunda federasyonlarla bir araya gelecek UEFA, İstanbul'daki finalin tarihini netleştirecek
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddetti
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddetti
Erman Toroğlu liglerin başlaması kararına karşı olan futbolcuları eleştirdi: Oynanmasın diyenler para almasınlar
Erman Toroğlu liglerin başlaması kararına karşı olan futbolcuları eleştirdi: Oynanmasın diyenler para almasınlar
Dünyanın en çekici golfçüsünden sürpriz ders! Evinden paylaştı
Dünyanın en çekici golfçüsünden sürpriz ders! Evinden paylaştı
Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor
Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor
Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor
Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor
Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu
Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu
Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı
Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Samet Güzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Aziz Yıldırım Brezilyalı Ronaldo'yla anlaştı ama Zico kabul etmedi
Samet Güzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Aziz Yıldırım Brezilyalı Ronaldo'yla anlaştı ama Zico kabul etmedi
Koronavirüsten temizlenen Faroe Adaları'nda futbol ligleri yeniden start aldı
Koronavirüsten temizlenen Faroe Adaları'nda futbol ligleri yeniden start aldı
Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil
Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci
Atalantalı genç futbolcu Rinaldi, beyin anevrizması sonucunda hayatını kaybetti
Atalantalı genç futbolcu Rinaldi, beyin anevrizması sonucunda hayatını kaybetti
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti
İtalya'da Serie A kulüpleri 18 Mayıs'tan itibaren antrenman yapabilecek
İtalya'da Serie A kulüpleri 18 Mayıs'tan itibaren antrenman yapabilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Hulusi Akar Hüseyin İnan Deniz Gezmiş Fahrettin Altun
Magazin Neva Cem Yılmaz Fahriye Evcen Sermiyan Midyat
Spor Arda Turan Fatih Terim Caner Erkin Lionel Messi Rıza Çalımbay
Daha Fazla Mayıs Adana Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Dünya şampiyonu halterci, kapıcı dairesinde hazırlıklarını sürdürüyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 13:56:48. #1.14#
title