Dünya şampiyonu güreşçi Metehan Başar baba oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dünya şampiyonu güreşçi Metehan Başar baba oldu

26.01.2021 22:07 | Son Güncelleme: 26.01.2021 22:10
Dünya şampiyonu güreşçi Metehan Başar baba oldu

İstanbul BBSK'nın dünya şampiyonu güreşçisi Metehan Başar baba oldu.

İstanbul BBSK'nın dünya şampiyonu güreşçisi Metehan Başar baba oldu. Melike-Metehan çiftinin yeni doğan oğullarının ismi ise Kemal Yaman oldu.

Milli güreşçi Metehan Başar, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Başar, oğluna babasının ismini verdiğini belirterek, "Çok güzel bir duygu evlat sahibi olmak. Allah isteyen herkese bunu yaşamayı nasip etsin. Oğlum babamın adını taşıyacağı için farklı bir mutluluk var. O yüzden de ayrı bir gurur duyuyorum. İnşallah vatanına milletine bağlı bir evlat olur, en büyük temennim o" dedi.

Metehan Başar, 2017 ve 2018 yıllarında arka arkaya iki kez grekoromen stilde dünya şampiyonu olmuştu. Başar, Tokyo Olimpiyatları için kota mücadelesi veriyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Abdülhamit Gül
Magazin Guy Ritchie Cemal Hünal Acun Ilıcalı Neslihan Atagül
Spor Alper Ulusoy Sergen Yalçın Josef De Souza Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Kavga Mesut Özil Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünya şampiyonu güreşçi Metehan Başar baba oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 22:10:46. #1.16#
title