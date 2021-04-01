Dünya şampiyonu Evin Demirhan, Türk Kızılayın Siirt'teki 250. gönüllüsü oldu
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Dünya şampiyonu Evin Demirhan, Türk Kızılayın Siirt'teki 250. gönüllüsü oldu

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Dünya şampiyonu Evin Demirhan, Türk Kızılayın Siirt'teki 250. gönüllüsü oldu

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Evin Demirhan, Türk Kızılay gönüllüsü oldu.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Evin Demirhan, Türk Kızılay gönüllüsü oldu.

Şube Başkanı Nihat Altunç'un gönüllülük çağrısı üzerine Türk Kızılay Siirt Şubesine gelen Demirhan, Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etmenin yanında Türk Kızılayın iyilik harekatında yer alarak gönüllü nefer gibi insanlara hizmet edeceğini söyledi.

Kızılayın daveti üzerine gönüllü olduğunu dile getiren Demirhan, Türk Kızılay gönüllüsü olduğu için mutluluk duyduğunu belirtti.

Tokyo Olimpiyatları'na hazırlandığını ifade eden Demirhan, "Ülkemize hizmet etmeye ve bu tür yardımlaşma ve dayanışma gibi insanlarımızın yararına her türlü faaliyette bulunmaya hazırım. İnşallah Kızılayın gönüllü bir üyesi olarak ilimizin bu çalışmalarına da katılarak, aktif çalışacağım." diye konuştu.

Şube Başkanı Altunç da büyük bir aile olarak çalışmalarını aksatmadan sürdürdüklerini aktardı.

Altunç, "Siirt'in gururu Demirhan'ı burada çağrımız üzerine ağırlamaktan onur duyduk. Kendisi hak ederek bir başarı kazanmış ve ülkemizin gururu olmuştur. Kendisine gönüllümüz olması teklifinde bulunduk, o da seve seve kabul etti. İlimize her geldiğinde bu çalışmaların içine katacağız." diye konuştu.

Daha sonra Demirhan'a rozet takıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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