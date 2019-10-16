Dünya şampiyonu cimnastikçilerin yeni hedefi: 2020 Tokyo Olimpiyatları

16.10.2019 12:10

Dünya şampiyonu cimnastikçi İbrahim Çolak ve dünya ikincisi Ahmet Önder, gözlerini 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na dikti. Madalyalı sporcular, hız kesmeden olimpiyat hazırlıklarına başladı. İhlas Haber Ajansı'na konuşan milli sporcular, şampiyonluk süreçlerini ve hedeflerini anlattı.

Almanya'nın Stutgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda, halka aletinde dünya şampiyonu olarak altın madalya kazanan İbrahim Çolak ve paralel aletinde dünya ikincisi olarak gümüş madalyaya uzanan Ahmet Önder, 5. olan Ferhat Arıcan ve olimpiyat kotası kazanan Nazlı Savranbaşı, İzmir'de büyük bir coşkuyla karşılanmıştı. Coşkulu karşılamanın ardından hız kesmeden hazırlıklarına başlayan sporcular İbrahim Çolak ve Ahmet Önder, olimpiyat oyunlarında en iyi performanslarını verebilmek için çaba sarf ediyor. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtlayan altın madalyalı şampiyon İbrahim Çolak, cimnastik sporuna başlama hikayesini anlattı.

İBRAHİM ÇOLAK: "BİRDEN ÇOK MUTLULUĞU AYNI ANDA YAŞIYORUM"

İbrahim Çolak, cimnastik sporuna 5 yaşındayken amcası Erkan Çolak'ın sayesinde başladığını söyleyerek, "Şavkar Cimnastik Spor Kulübü'nde bu spora başladım ve 19 yıldır hala aynı kulübün sporcusuyum. Aynı zamanda antrenörüm de 19 yıldır çalıştığım antrenör. Biz, birbirimizi ailemizden daha çok tanıyoruz. Antrenörüm, beni annem ve babamdan daha çok tanıyordur diyebilirim. Bu başarıda onun çok büyük emeği var. Birbirimize inanıyoruz ve bu zamana kadar birlikte çok büyük işler başardık. Şampiyonada aldığımız bu altın madalya, hem benim hem de Türk cimnastik tarihinde biri ilk oldu. İlk madalyanın da altın olması ayrı bir gurur oldu. Bu madalyayla beraber 2020 Tokyo Olimpiyatlarına da katılma hakkı kazandım. Birden çok mutluluğu aynı anda yaşıyorum" dedi.

"SAKATLIK YAŞAMASAYDIM BELKİ ŞAMPİYON OLAMAYACAKTIM"

Bu yıl omzundan, dizinden ve belinden çok sakatlık yaşadığını da söyleyen Çolak, "Sakatlıklardan dolayı bu yıl benim için çok kötü gidiyordu. Bu yıl yaz mevsiminin başlangıcından sonra Universiade Oyunları'nda 2'nci oldum, ilk madalyam oradaydı. Mersin'de düzenlenen World Challenge Cup'ta halka altetinde 1'nci oldum. Sonrasında Dünya Şampiyonası'nda kazandığım bu altın madalya oldu. Bu altın madalyadan sonra sakatlıklarımı, çektiğim o bütün acıları ve zorlukları 'iyi ki de yaşamışım' dedim. Onları yaşamasaydım belki de bu şampiyonluk olmayacaktı" şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ARAMASINA ÇOK SEVİNDİM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şampiyon olduktan sonra kendisini aradığını belirten Çolak, "Cumhurbaşkanı aradığı sırada ödül törenine çıkacaktım. Beni orada sıkıştırıyorlardı, 'Haydi gel, gitmemiz gerekiyor' diye. Telefonda Hamza Yerlikaya ile konuşuyordum o da 'Şimdi seni Cumhurbaşkanımıza bağlayacağım' dedi. Cumhurbaşkanımızla sadece iki dakika konuşabildim ve o iki dakikada da gerçekten çok mutlu oldum. Bu bir sporcu için çok güzel bir şey ve onu motive eden bir olay. Şampiyonadan sonra sosyal medya hesaplarımdaki takipçi sayım da artmaya başladı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Başarımı ünlüler, sanatçılar ve herkes paylaşmaya başladı. Bu çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

"TOKYO'DA BENİ '2019 DÜNYA ŞAMPİYONU' DİYE ANONS EDECEKLER"

Çolak, Tokyo'daki hedefinin Dünya Şampiyonası'ndaki başarısını oraya taşıyabilmek olduğunu belirterek, "Tabii ki bu kolay olmayacak ama avantajlı bir şekilde oraya gidiyorum. Son dünya şampiyonu olarak olimpiyatlara gidiyorum, bu çok güzel bir şey. Orada beni anons ederlerken '2019 dünya şampiyonu' diye anons edecekler. Bu küçük veya büyük de olsa bana katkı sağlayacak. Tabii ki çalışmayı bırakmayacağım. Şu anda biraz dinlenmem gerekiyor. Dinlendikten sonra sıkı ve düzenli çalışmaya başlayınca yaklaşık 8 ay sonraki olimpiyatlarda çok iyi bir performans sergileyeceğime inanıyorum" dedi.

AHMET ÖNDER: "OLİMPİYATLARDA TÜRKİYE'Yİ YİNE EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"

Paralet alet branşında Dünya ikinciliğiyle gümüş madalya kazanarak Türk cimnastik tarihine geçen Ahmet Önder de hedeflerinin daha büyük olacağını söyledi. Ahmet Önder, "Şampiyonadan büyük bir başarıyla döndük. İbrahim kardeşimle birlikte dünya 1.'si ve dünya 2.'si olduk. Bunun için çok gururlu ve mutluyuz. Türk milletine tarihte ilk defa böyle bir başarı yaşatmanın mutluluğu içindeyiz. Umarım bu başarı son olmayacak, daha büyük başarılara imza atacağız. Bu madalyalarla birlikte Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota aldık. Olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip yine İstiklal Marşımızı okutacağımızdan ve bayrağımızı dalgalandıracağımızdan eminim" şeklinde konuştu.

YILMAZ GÖKTEKİN: "İNANILMAZ DERECEDE GURUR VERİCİ BİR OLAY"

Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuların antrenörü olan Yılmaz Göktekin ise sporcularının geçmişinden ve şampiyonluk sürecinden şu sözlerle bahsetti:

"İbrahim Çolak 5, Ahmet Önder 7-8 yaşlarından beri bizim sporcularımız. İbrahim'in 19 yıllık bir cimnastik geçmişi var. İlk hocasıyım ve hala beraber çalışıyoruz. Aynı şekilde Ahmet de öyle. İbrahim 24, Ahmet 23 yaşında ve henüz gençler. Bu da performans açısından baktığımızda en ideal yaş aralığı. Dünya Şampiyonası'na gitmeden önce çok hazırlık kampları geçirdik. Spor Genel Müdürlüğümüzün, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve Cimnastik Federasyonumuzun desteğiyle yurt içi ve yurt dışında yaptığımız kamplar çok verimli geçti. Şampiyonadaki hedefimiz takım olarak gitmekti ama takım olarak gitseydik, 4 sporcu kota alabilecekti. Bu da güzel bir başarı çünkü 2'si madalyadan 3 sporcu direkt kota aldı. Dünya cimnastik tarihinde ilk defa bir madalya alıyoruz ve birinin rengi altın diğerinin gümüş. İnanılmaz derecede gurur verici bir olay."

SULTAN ÇOLAK: "OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARININ VİDEOLARINI İZLERDİK, HAYALDİ GERÇEK OLDU"

İbrahim Çolak'ın annesi Sultan Çolak, oğlunun bu başarıyı elde etmesinin çok büyük bir gurur olduğunu söyledi. Sultan Çolak, "İbrahim'le beraber eskiden olimpiyat şampiyonlarının videolarını izlerdik. 'Acaba ben buralara gelir miyim?' diyordu. Bizim için bir hayaldi. Hayali gerçek oldu oğlumuzun. Tabi ki buralara gelmek tek başına olan bir olay değil. Destekleyenlere ve elinden tutup buralara getiren hocalarına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Baba Mehmet Çolak ise oğlunun başarısının 19 yıllık bir emeğin karşılığı olduğunu ifade etti.

SPONSOR DESTEĞİ BEKLİYORLAR

Öte yandan milli sporcular, bu zamanlar çıktıkları uluslararası şampiyonalarda devlet desteği dışında sponsor desteği bulamadıklarını söyledi. Milli sporcular, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde sponsor desteğinin gelmesinin kendileri için daha olacağını ifade ederek, bu konuda desteğe açık olduklarını belirttiler. Sporcu İbrahim Çolak'ın ailesi de bu zamana kadar oğullarını yurtdışında destekleme imkanı bulamadıklarını, gelecek destekle beraber Tokyo Olimpiyatları'nda İbrahim'in yanında olmak istediklerini söyledi.

(SY-AG-ORT-S)

Kaynak: İHA