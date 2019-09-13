Dünya şampiyonu boksör Giyasov'dan ziyaret

13.09.2019 18:08

Hafif Sıklet Dünya Boks Şampiyonu Özbek asıllı Shakhram Giyasov, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 2017 AIBA Dünya Boks Şampiyonası'nda altın kemer kazanan Shakhram Giyasov'u makamında ağırladı.

Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Böcek, Özbekistan ile Türkiye'nin kardeş iki ülke olduğunu aktardı.

Özbek boksör Shakhram Giyasov ise gençlerin kötü alışkanlıklardan kendilerini uzak tutması ve spora yönelmeleri konusunda farkındalık oluşturmayı planlandıklarını belirtti.

Shakhram Giyasov, gençlerin madde kullanımı ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durması konusunda farkındalık için 14 Eylül Cumartesi 19.00'da Antalya Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu'nda boks gösterisi yapacak.

Kaynak: AA