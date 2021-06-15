Dünya şampiyonu atletizmci Kırklareli'nin gururu oldu
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Dünya şampiyonu atletizmci Kırklareli'nin gururu oldu

Dünya şampiyonu atletizmci Kırklareli'nin gururu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Polonya'da düzenlenen VIRTUS Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanan özel sporcu Fatma Damla Altın, memleketi Kırklareli'nin gururu oldu.

Polonya'da düzenlenen VIRTUS Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanan özel sporcu Fatma Damla Altın, memleketi Kırklareli'nin gururu oldu.

Polonya'da düzenlenen VIRTUS Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanan özel sporcu Fatma Damla Altın'ın, Kırklareli'de yaşayan ailesi şampiyon sporcu yetiştirmenin sevincini ve gururunu yaşıyor.

Fatma Damla Altın'ın, Kırklareli'de ikinci sınıfta spor hayatına başladığını dile getiren anne Ayşe Altın, "Kızım Fatma spor hayatına ikinci sınıfta başladı. 3 sene Kırklareli'de çalışmalarını sürdürdü. 3 senenin sonunda Antalya'da düzenlenen bir yarışmada Samsunlu bir spor kulübü keşfetti. Benimle iletişime geçip Fatma'da bir ışık gördüğünü, en iyi sporcu olacağını söyledi. Biz ailecek gittik, kızımızın kalacağı yeri gördük. Kızımızı hocamıza teslim ettik ve Kırklareli'ye döndük" dedi.

"Kızımla gurur duyuyorum"

Yarışmayı büyük bir heyecan ile izleyen anne Altın, kızınla gurur duyduğunu belirterek, "Kızımızın bu şampiyonluğunu bekliyorduk. Benim kızımda yetenek var. Kızımın yarışmasını heyecanla izledim. Çok gururlandım kızımı madalya alırken gördüğümde" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye 400 metrede ilk madalyayı kızının getirdiğini söyleyen anne Ayşe Altın, "Türkiye'ye 400 metre engelli koşuda ilk defa beni kızım madalya getirdi. Kızım Fatma bir çok ülkede yarıştı ve madalya ile ülkesine döndü. Bundan sonraki hedeflerimizi daha çok yükseltip daha çok madalya alarak ülkemize dönmek" şeklinde konuştu. - KIRKLARELİ

Dünya şampiyonu atletizmci Kırklareli'nin gururu oldu
Dünya şampiyonu atletizmci Kırklareli'nin gururu oldu
Dünya şampiyonu atletizmci Kırklareli'nin gururu oldu
Dünya şampiyonu atletizmci Kırklareli'nin gururu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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