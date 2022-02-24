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Dünya şampiyonu altınla ödüllendirildi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Dünya şampiyonu altınla ödüllendirildi

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Rus rakibini yenerek sağ kol 65 kiloda dünya şampiyonluğuna uzanan Yusuf Ziya Yıldızoğlu Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından altınla ödüllendirildi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Rus rakibini yenerek sağ kol 65 kiloda dünya şampiyonluğuna uzanan Yusuf Ziya Yıldızoğlu Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından altınla ödüllendirildi.

Bayburtlu sporcu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ kol 65 kiloda Rus rakibini yenerek üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Yusuf Ziya Yıldızoğlu'nu tebrik eden Başkan Pekmezci, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi sporcularımızın hep yanında olacağız. Yusuf kardeşimiz başarılarına her geçen gün yenisini ekleyerek bizleri gururlandırıyor. Kendisi Bayburt'umuzu ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Şehrimiz salon sporlarında oldukça iyi bir ivme yakaladı. Yusuf gibi sporcularımız oldukça bu ivmenin daha da yukarılara çıkacağından şüphemiz yok kendisini bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Dünya şampiyonu Yıldızoğlu ise Başkan Pekmezci'ye desteklerinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, Bayburt ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. - BAYBURT

İhlas Haber Ajansı - Spor

Hükmü Pekmezci, Romanya, Bayburt, Rus, Spor, Haberler

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