Dünya Şampiyonluğuna Uzanan Çorlulu Karateci Olimpiyat Vizesi Aldı

2018 yılında Arjantin'de yapılacak olan Gençlik Olimpiyatları hazırlıklarına devam eden Karate Milli Takımı, olimpiyatlarda mücadele edecek sporcuların belirleneceği kota maçlarının ilkinde beş madalya çıkardı. Dünya klasmanında birinci sırada yer alan Çorlulu sporcu olimpiyat şampiyonluğuna hazırlanıyor.



Hırvatistan'ın Umag kentinde gerçekleştirilen Gençler Dünya Kupası'nda 64 ülkeden toplam 2 bin 59 sporcu mücadele ederken Türkiye, 19 sporcuyla turnuvaya katılım gösterdi. Organizasyonda, ümit +70 kiloda Uğur Burak Özgündüz altın madalya kazanan isim oldu.



Maria&Lino Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ilk altın madalya ümit +70 kiloda geldi. Çeyrek finale kadar rakiplerine puan dahi kaptırmadan ilerleyen Uğur Burak Özgündüz, son sekizde Amerikalı Braden Ivey'i 3-2 mağlup ederek yarı finale çıktı. Grup finalinde Japon Masato Sonoda'yı 4-0 ile geçen Özgündüz, final mücadelesinde karşılaştığı bir diğer Japon sporcu Keisei Sakiyama'yı da 3-0'lık skorla geçerek Dünya Kupası'nda zirveye çıktı.



Ülkemizi, Tekirdağ'ı, Çorlu'yu ve Destegül Spor Kulubü'nü başarıyla temsil eden genç sporcunun başarısı ile gurur duyduklarını kaydeden Karate Milli Takımı Antrenörü de olan Destegül Spor Antrenörü Yılmaz Destegül, "Sporcumuzun kalan maçlarda da aynı performansı göstereceğinden ve olimpiyatlarda ülkemizi temsil edeceğinden eminim. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Şimdiki ilk hedef Ağustos ayında Gaziantep ümit genç ve U - 21 yaş Türkiye karate şampiyonası ardından yapılacak olan dünya şampiyonası seçmelerine katılmak durmadan antrenmanlarımıza devam ediyoruz" dedi.



Destegül, geride kalan 28 yılda çok sayıda Türkiye, Balkan, Avrupa ve Dünya şampiyonları çıkaran bir kulübüz, Çorlu'dan bir dünya şampiyonu olimpiyat yolunda vize aldı ve dünya klasmanında 1. Sırada yer alıyor" diye konuştu. - TEKİRDAĞ