DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA İMZA ATAN MİLLİ TAKIMIMIZ BUGÜN YURDA DÖNÜYOR

CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda altın madalyaya imza atan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Büyükler Milli Takımı'mız bugün yurda dönüyor.

CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda altın madalyaya imza atan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Büyükler Milli Takımı'mız bugün yurda dönüyor.

Rusya'nın Tomsk şehrinde 3-8 Temmuz tarihleri arasında yapılan CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden ve paletli yüzme büyüklerde ilk dünya şampiyonluğunu kazanan TSSF Paletli Yüzme Büyükler Milli Takımı, bugün akşam saatlerinde yurda dönüyor. Milli Takım kafilesi, Moskova'dan kalkacak Türk Hava Yolları'na ait SU2132 sefer sayılı uçağıyla bugün saat 17. 50'de İstanbul Havalimanı'na gelecek.

29 ülkenin katıldığı CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda TSSF Paletli Yüzme Büyükler Milli Takımı Sporcusu Derin Toparlak erkekler 1500 m. su üstünde muhteşem bir performans ortaya koyarak 12. 38. 27 dk. lık derecesiyle Dünya Şampiyonu oldu. Elde ettiği bu başarıyla ülkemize büyük bir gurur ve mutluluk yaşatan Derin Toparlak, paletli yüzme büyüklerde ilk dünya şampiyonluğumuza da imza attı. Başarılı Milli Sporcu, 2019 yılında Yunanistan'da düzenlenen Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya, yine aynı yıl İstanbul'da yapılan CMAS Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı.

MİLLİ TAKIM KADROSU

TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen başkanlığında, Paletli Yüzme Teknik Kurul Başkanı Özgür Alemdar, Reşit Çevir, Eşref Esen, Canberk Babaoğlu, Eşref Ayvaz ve Onur Kaplan antrenörlüğündeki Paletli Yüzme Milli Takım kadrosunda, kadınlarda Beril Ülker, Miray Tunçel, Buse Çeliker, Azra Zeynep Ertunç ve Beril Ceren Öztürk, erkeklerde Derin Toparlak, Ömer Faruk Saydam, Onur Berke Kuyumcu, Can Batır, Yiğit Yılmaz, İsmail Kara, Yiğit Kaan Kuştemir ve Cengizhan Şahin yer aldı.

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Kaynak: Habermetre