Dünya şampiyonları yetiştiren Güney Afrikalı boks ikonu Mnguni vefat etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dünya şampiyonları yetiştiren Güney Afrikalı boks ikonu Mnguni vefat etti

13.02.2021 23:35 | Son Güncelleme: 13.02.2021 23:38
Dünya şampiyonları yetiştiren Güney Afrikalı boks ikonu Mnguni vefat etti

Dünya şampiyonları yetiştiren ünlü boks antrenörü ve menajeri Mzi Mnguni (73) vefat etti.

Dünya şampiyonları yetiştiren ünlü boks antrenörü ve menajeri Mzi Mnguni (73) vefat etti.

Güney Afrika basınında çıkan habere göre, 2014 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası felç kalan ve o tarihten beri ciddi sağlık problemleri yaşayan Mnguni, Güney Afrika'nın Eastern Cape bölgesinde, 2 aydır tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Mnguni, Zolani Petelo, Masibulele Hawk Makepula, Lindi Memani, Zolani Marali ve Mhikiza Myekeni gibi dünya şampiyonu boksörlerin başarılarının arkasındaki kilit isim olarak gösteriliyordu.

Güney Afrika'nın en çok şampiyon boksör yetiştiren antrenörü olma özelliğini taşıyan Mnguni, Güney Afrikalı birçok boksörün menajerliğini de üstlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Osman Kavala Muharrem İnce Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Deniz Türüç Emre Belözoğlu Marcel Tisserand Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Kar Antalya Twitter Kadir Topbaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünya şampiyonları yetiştiren Güney Afrikalı boks ikonu Mnguni vefat etti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 23:38:32. #1.15#
title