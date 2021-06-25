Dünya şampiyonlardan Vali Şıldak'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya şampiyonlardan Vali Şıldak'a ziyaret

Dünya şampiyonlardan Vali Şıldak'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Atletizmde dünya şampiyonu Muhsine Gezer ile Judo Dünya şampiyonu Habibe Afyonlu Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

Atletizmde dünya şampiyonu Muhsine Gezer ile Judo Dünya şampiyonu Habibe Afyonlu Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

Elde ettikleri başarılarla Ülkemize ve Balıkesir'e büyük gurur yaşatan Milli Atletizm Sporcusu Muhsine Gezer ve Judo Dünya Şamppiyonu Habibe Afyonlu Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret ettiler.

Ziyarette Judo Milli Takımı Antrenörü Timur Bizsan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile sporcu Muhsine Gezer'in babası Osman Gezer de bulundu. Vali Hasan Şıldak, Atletizm ve Judo spor dallarında bir çok kez Dünya Şampiyonu olan Milli Sporculara Türk Bayrağını dalgalandırdıkları için teşekkür etti. Gençlere örnek olduklarını ifade ederek, başarılarının devamını diledi. - BALIKESİR

Dünya şampiyonlardan Vali Şıldak'a ziyaret
Dünya şampiyonlardan Vali Şıldak'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Deniz Poyraz Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Müge Anlı Bergüzar Korel Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Burak Yılmaz Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünya şampiyonlardan Vali Şıldak'a ziyaret - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 09:34:53. #1.15#

title